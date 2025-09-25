Lâm Đồng gấp rút xây dựng khu tái định cư cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam

Ngày 25/9, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng có báo cáo công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam đoạn qua địa bàn ven biển tỉnh Lâm Đồng dài 156,5km với 2 nhà ga gồm: Ga Phan Rí thuộc xã Bắc Bình và ga Phan Thiết thuộc phường Bình Thuận.

Phạm vi dự án đi qua địa bàn của 18 xã, phường với tổng diện tích giải phóng mặt bằng dự kiến 1.046ha; tổng số hộ gia đình bị ảnh hưởng 2.476 hộ và 36 tổ chức; số hộ dự kiến tái định cư 952 hộ.

Các đơn vị xác định phương án tái định cư cho 952 hộ gồm: 140 hộ tái định cư vào quỹ đất hiện có của xã, còn lại 812 hộ xây dựng mới 8 khu tái định cư (tổng diện tích 27 ha, tổng mức đầu tư khoảng 439 tỷ đồng) tại 8 phường, xã: Tuy Phong, Bắc Bình, Lương Sơn, Hồng Sơn, Hàm Liêm, Hàm Kiệm, Tân Lập và Bình Thuận.

Đến cuối tháng 9/2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 đã hoàn thành đo đạc bản đồ hiện trạng vị trí khu đất phục vụ công tác đền bù, thu hồi đất cho 8/8 khu tái định cư; 7/8 xã đã có văn bản chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng dự án. Riêng phường Bình Thuận chờ phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu tái định cư Hàm Hiệp (25ha).

Hiện các đơn vị đang tiếp tục triển khai các bước tiếp theo như: Thẩm định phương án sử dụng tầng đất mặt của đất trồng lúa; đấu nối cấp điện, nước; thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư...

Dự kiến thời gian khởi công xây dựng 5 khu tái định cư (Tuy Phong, Bắc Bình, Bình Thuận, Hàm Kiệm, Tân Lập) tháng 11/2025 và dự kiến hoàn thành công trình tháng 4/2026.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải đánh giá, công tác phối hợp giải phóng mặt bằng trong thời gian qua còn chậm, do đó các đơn vị cần có sự phối hợp tốt hơn trong thời gian tới.

Cụ thể, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 phối hợp sở ngành liên quan, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất số 1, Ủy ban Nhân dân các phường, xã đẩy nhanh công việc bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đi qua, trước mắt ưu tiên triển khai xây dựng các khu tái định cư; tập trung hướng dẫn các địa phương thủ tục liên quan giải phóng mặt bằng, thu hồi đất.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 phối hợp các đơn vị đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ thiết kế, triển khai sau thiết kế cơ sở của các khu tái định cư; khẩn trương thực hiện các thủ tục phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng gói thầu thi công xây dựng và bàn giao mặt bằng để khởi công xây dựng.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng lưu ý các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân và quản lý chặt chẽ mặt bằng không để xảy ra trường hợp trồng cây, xây dựng trái phép tại các khu tái định cư và trong phạm vi ranh giới của Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam đoạn qua địa bàn tỉnh nhằm tránh phát sinh tình huống phức tạp trong quá trình bồi thường giải phóng mặt bằng.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam là dự án có ý nghĩa chiến lược, trọng điểm của quốc gia với tổng mức đầu tư khoảng 67 tỷ USD, bắt đầu từ ga Ngọc Hồi (Hà Nội), đi qua các tỉnh, thành phố và kết thúc tại ga Thủ Thiêm (Thành phố Hồ Chí Minh).

Việc hoàn thành đưa vào hoạt động tuyến đường sắt tốc độ cao giúp thúc đẩy kinh tế-xã hội ven biển Lâm Đồng phát triển mạnh. Do đó, vấn đề giải phóng mặt bằng là khâu then chốt, quan trọng, phục vụ khởi công xây dựng dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo đúng kế hoạch đề ra./.

Khởi công xây dựng khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc-Nam qua Đà Nẵng Sau nhiều nỗ lực, mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã kịp thời khởi công xây dựng khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam (Dự án trọng điểm Quốc gia) qua thành phố.