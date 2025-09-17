Giải quyết 11 điểm vướng khi giải phóng mặt bằng cho khai thác bauxite Lâm Đồng

Sáng 17/9, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có cuộc làm việc với các cơ quan, đơn vị, chính quyền cơ sở và đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhôm Lâm Đồng- TKV (Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam).

Nội dung phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và khai thác khoáng sản tại dự án Tổ hợp bauxite-nhôm Lâm Đồng.

Tại cuộc làm việc, ông Nguyễn Văn Phòng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhôm Lâm Đồng-TKV, trình bày 11 điểm khó khăn, vướng mắc mà đơn vị đang gặp phải, chủ yếu liên quan đến quá trình giải phóng mặt bằng để có đủ diện tích khai thác quặng bauxite theo kế hoạch sản xuất của đơn vị.

Đáng chú ý trong những vướng mắc trên, có những vụ việc xảy ra từ 16 năm trước, đến nay vẫn chưa được giải quyết. Cụ thể 1 hộ dân đã có quyết định thu hồi 4.300 m2 đất từ năm 2011, đến nay vẫn chưa được cưỡng chế thu hồi; 7 hộ dân với diện tích 3,91 ha đến nay vẫn chưa nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng, trong đó có 4 hộ đã có quyết định cưỡng chế…

Đáng chú ý 2 đơn vị là Ban Quản lý rừng phòng hộ Đam B’ri và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giống Vĩnh Lộc quản lý có trên 200 ha nằm trong ranh giới cấp phép mỏ khai thác bauxite. Trong số đó, hơn 50 ha đã có quyết định giao cho doanh nghiệp khai thác bauxite, nhưng đến tháng 12/2024 chính quyền địa phương mới chỉ thu hồi được trên 15ha giao cho doanh nghiệp khai thác quặng… làm ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất của doanh nghiệp nhà nước này.

Đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhôm Lâm Đồng-TKV cho biết doanh nghiệp đã hoàn thiện 2 đề án đóng cửa mỏ với tổng diện tích 380 ha trình Bộ Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt để trả lại diện tích đất đã khai thác này cho địa phương. Doanh nghiệp đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và các sở, ngành chức năng hỗ trợ, hướng dẫn đơn vị làm các thủ tục đảm bảo tiến độ và tính pháp lý để bàn giao lại diện tích đất này cho địa phương quản lý…

Ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, cho biết 2 công ty khai thác, chế biến quặng bauxite-nhôm ở Lâm Đồng gồm Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhôm Lâm Đồng-TKV và Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhôm Đắk Nông-TKV (đều thuộc Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam) là 2 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Bởi vậy chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan có trách nhiệm tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Để giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các sở, ngành và Ủy ban Nhân dân xã Bảo Lâm 1 là nơi doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh cần phối hợp giải quyết các khó khăn vướng mắc. Việc thuộc thẩm quyền của đơn vị nào đơn vị đó tập trung giải quyết, nhưng phải theo đúng quy định của pháp luật.

Theo ông Lê Trọng Yên, kinh nghiệm trong giải phóng mặt bằng cần đề cao chia sẻ lợi ích với người dân, tạo sự đồng thuận của nhân dân là tốt nhất. Tâm lý của người dân cũng chỉ muốn nhanh chóng được đền bù, giải tỏa để ổn định cuộc sống. Cùng đó, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành và Ủy ban Nhân dân xã, đồng thời cần thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, phát huy chức năng của mỗi đơn vị theo các quy định mới của pháp luật…

Trước đó tháng 9/2024, phóng viên TTXVN đã thông tin về tình trạng nguy cơ Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhôm Lâm Đồng-TKV ngừng hoạt động do thiếu vùng nguyên liệu. Nguyên nhân trong nhiều năm qua, chính quyền địa phương không kịp thời giải phóng mặt bằng, cung cấp vùng nguyên liệu để doanh nghiệp khai thác quặng bauxite, chế biến alumin.

Cụ thể, khu vực khai thác quặng bauxite 5 năm (giai đoạn 3) Dự án Tổ hợp bauxite-nhôm Lâm Đồng được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng chấp thuận phạm vi ranh giới, diện tích thu hồi đất để khai thác quặng tại văn bản số 4343/UBND-DC ngày 16/6/2022 với tổng diện tích là 428,22 ha.

Vậy nhưng kể từ khi thực hiện đến nay (từ đầu năm 2024), mới có 73,3 ha được Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Lâm ban hành quyết định phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và thu hồi đất…/.

Lâm Đồng giao 1 triệu m2 đất cho Tập đoàn TKV khai thác quặng bauxite nhôm Thời hạn sử dụng đất cho đến hết ngày 20/9/2039 theo hình thức Nhà nước cho thuê đất trả tiền hằng năm cho hoạt động khai thác khoáng sản.