Lâm Đồng công bố Bảo vật Quốc gia tượng Avalokitesvara Bắc Bình

Sáng 14/9, tại Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng (phường Xuân Hương, Đà Lạt), Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Bảo vật Quốc gia đối với tượng Avalokitesvara Bắc Bình có niên đại từ thế kỷ VIII-IX.

Chương trình công bố Bảo vật Quốc gia đối với tượng Avalokitesvara Bắc Bình và khai mạc Không gian văn hóa, âm nhạc, ẩm thực các dân tộc và triển lãm hiện vật, hình ảnh, giới thiệu sách tiêu biểu của tỉnh tại Bảo tàng Lâm Đồng là một trong những hoạt động chính của "Tháng trải nghiệm điểm đến du lịch Lâm Đồng năm 2025."

Tượng Avalokitesvara Bắc Bình được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật Quốc gia theo Quyết định số 1712/QĐ-TTg ngày 31/12/2024. Đây là một kiệt tác nghệ thuật Champa, phản ánh sự giao thoa văn hóa mạnh mẽ giữa văn hóa Chăm và văn hóa Ấn Độ, được chế tác từ đá sa thạch màu xám đen, cao 61 cm, nặng 13 kg, có niên đại từ thế kỷ VIII-IX.

Hiện vật này được người dân tình cờ phát hiện trước năm 1945 trong quá trình làm nương rẫy tại Bắc Bình.

Năm 1996, tượng được cất giấu trong vườn nhà của người dân địa phương. Đến năm 2001, tượng Avalokitesvara được bàn giao cho Bảo tàng tỉnh Bình Thuận (cũ) để quản lý, bảo tồn và trưng bày.

Tượng Avalokitesvara Bắc Bình là một trong những tác phẩm tiêu biểu, đại diện cho giai đoạn chuyển tiếp từ phong cách nghệ thuật tạo hình thế kỷ VIII - IX sang thời kỳ đỉnh cao của nghệ thuật Champa (thế kỷ IX-X).

Với giá trị lịch sử, nghệ thuật và khoa học độc đáo, tượng là nguồn tư liệu quý giá để nghiên cứu lịch sử nghệ thuật điêu khắc và tôn giáo của văn hóa Champa.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, để bảo vệ và khai thác hiệu quả giá trị của Bảo vật Quốc gia tượng Avalokitesvara Bắc Bình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần tập trung truyền thông và quảng bá, giới thiệu giá trị lịch sử, văn hóa và khoa học của bảo vật; đồng thời giới thiệu các di sản văn hóa đặc sắc khác của tỉnh nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng và thu hút du khách, góp phần phát triển du lịch văn hóa, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương.

Sau lễ công bố còn diễn ra các hoạt động biểu diễn âm nhạc, nghệ thuật; giới thiệu ẩm thực, nghề thủ công truyền thống các dân tộc tỉnh Lâm Đồng. Cùng với đó là không gian trưng bày, triển lãm hình ảnh về văn hóa, di tích, thắng cảnh địa phương; giới thiệu sách tiêu biểu trong khuôn viên bảo tàng tỉnh Lâm Đồng.

Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, hiện nay địa phương sở hữu 7 di sản văn hóa được UNESCO ghi danh. Cụ thể gồm Không gian Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Đắk Nông, Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ, Nghệ thuật làm gốm của người Chăm, Di sản Tư liệu Thế giới Mộc bản Triều Nguyễn, Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Lang Biang và Đà Lạt tham gia mạng lưới thành phố sáng tạo về âm nhạc của UNESCO.

Ngoài ra, tỉnh còn có 10 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; 3 di tích quốc gia đặc biệt; 144 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh được Nhà nước xếp hạng. Đặc biệt, Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng hiện lưu giữ và trưng bày 112.235 hiện vật, cổ vật, tài liệu có giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, trong đó có 3 bảo vật quốc gia là Đàn đá Đắk Sơn, Linga vàng và tượng Avalokitesvara Bắc Bình./.

