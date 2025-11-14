Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia, nâng cao chất lượng giáo dục

Tại Nghị quyết số 369/NQ-CP ngày 14/11/2025, Chính phủ đã thông qua hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035 (Chương trình).

Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm toàn diện về các nội dung, các thông tin, số liệu báo cáo, đề xuất, kiến nghị và quy trình, thủ tục, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên Chính phủ để hoàn thiện hồ sơ trình; giao Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Chương trình theo quy định; bảo đảm chất lượng và tiến độ theo yêu cầu.

Theo ý kiến của các nhà quản lý giáo dục, việc xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo là một chủ trương có ý nghĩa chiến lược, thể hiện tầm nhìn mới của Đảng trong giai đoạn đất nước bước vào thời kỳ phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số toàn diện.

Chương trình này tạo cơ chế, nguồn lực và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị để đưa giáo dục-đào tạo thực sự trở thành “quốc sách hàng đầu.”

Đây không chỉ là một dự án đầu tư đơn lẻ, mà là một chương trình tổng thể, lâu dài, mang tính liên ngành nhằm đảm bảo mọi người dân đều được tiếp cận giáo dục chất lượng, hiện đại và bình đẳng, từ mầm non đến đại học, giáo dục nghề nghiệp và học tập suốt đời.

Chương trình sẽ góp phần thu hẹp chênh lệch chất lượng giữa các vùng, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý, dạy học, kiểm định chất lượng, đồng thời tạo đột phá về hạ tầng, thiết bị, thư viện số, phòng học bộ môn, nhà công vụ giáo viên…

Các nhà quản lý cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, ngành Giáo dục phải đổi mới mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, sự chuyển dịch của thị trường lao động, yêu cầu về nhân lực chất lượng cao trong thời đại trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi xanh và kinh tế tri thức… đang đặt ra những thách thức lớn.

Nếu không có một chương trình mục tiêu quốc gia với tầm bao quát và nguồn lực tương xứng sẽ khó bảo đảm tính đồng bộ giữa chính sách, đầu tư và quản lý, đặc biệt là ở cấp địa phương.../.

Chương trình mục tiêu quốc gia nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2026-2035 Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký quyết định thành lập Hội đồng thẩm định quốc gia, thúc đẩy hiện đại hóa và nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2026-2035.