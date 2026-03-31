Cảnh báo mới từ Mỹ phủ bóng lên chứng khoán Phố Wall

Trong phiên giao dịch 30/3, hai chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ đều giảm điểm, khi những cảnh báo mới từ Tổng thống Donald Trump nhắm vào Iran làm lấn át tâm lý lạc quan từ các phát biểu về khả năng đàm phán giữa hai nước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/3 đưa ra cảnh báo mạnh mẽ rằng Mỹ sẽ phá hủy hàng loạt cơ sở hạ tầng năng lượng và dân sự của Iran nếu một thỏa thuận chấm dứt xung đột không sớm đạt được.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nêu rõ Mỹ đang tiến hành "các cuộc thảo luận nghiêm túc" với một "chính quyền mới, hợp lý hơn" tại Iran nhằm chấm dứt các hoạt động quân sự.

Cùng ngày, phía Iran tuyên bố bác bỏ đề xuất ngừng bắn do Mỹ đưa ra, đồng thời khẳng định các đề xuất hòa bình của Mỹ là thiếu thực tế.

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 49,50 điểm, tương đương 0,11%, lên mức 45.216,14 điểm.

Ngược lại, chỉ số S&P 500 giảm 25,13 điểm, tương đương 0,39%, xuống còn 6.343,72 điểm và chỉ số Nasdaq Composite mất 153,72 điểm, tương đương 0,73%, dừng ở mức 20.794,64 điểm.

Tính từ xung đột bùng phát, các chỉ số Dow Jones, Nasdaq và chỉ số nhóm vốn hóa nhỏ Russell 2000 đều giảm 10% so với mức đỉnh kỷ lục.

Ông Rick Meckler, đối tác tại công ty đầu tư Cherry Lane Investments, nhận định chính quyền Mỹ đang gửi đi những thông điệp trái chiều.

Theo ông, khi các thông điệp mang tính tích cực, thị trường sẽ được hỗ trợ; ngược lại, nếu tín hiệu cho thấy một cách tiếp cận quyết liệt hơn, thị trường sẽ xuất hiện làn sóng bán tháo.

Hiện nay, sự bất ổn xung quanh xung đột tại Trung Đông đã đẩy giá dầu thô tăng vọt và làm gia tăng lo ngại về lạm phát. Giá dầu thô Mỹ đã đứng trên ngưỡng 100 USD/thùng lần đầu tiên kể từ năm 2022, trong khi dầu thô Brent đang trên đà ghi nhận mức tăng theo tháng kỷ lục.

Tuy nhiên, những phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell đã phần nào xoa dịu lo ngại của thị trường.

Ông Powell nhận định các kỳ vọng lạm phát dài hạn dường như vẫn ổn định bất chấp cú sốc năng lượng hiện tại, và Fed chưa cần đưa ra quyết định về cách thức ứng phó với những rắc rối mới nhất.

Theo công cụ FedWatch, thị trường đã loại bỏ khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong năm nay, so với dự báo hai lần cắt giảm trước khi xung đột bùng phát.

Ông Sam Stovall tại công ty nghiên cứu CFRA Research nhận định thị trường hiện vẫn còn dư địa để giảm sâu hơn trước khi phục hồi.

Chuyên gia phân tích Chris Beauchamp từ tập đoàn tài chính IG bổ sung rằng các nhà đầu tư sẽ ngày càng hoài nghi cho đến khi thấy các quan chức cấp cao của Mỹ trực tiếp tới Pakistan để đàm phán.

Trong khi đó, chuyên gia Patrick O’Hare từ tổ chức cung cấp thông tin tài chính Briefing.com ví tình trạng hiện tại như một ngã tư nơi đèn giao thông đang nhấp nháy tất cả các màu cùng lúc.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 30/3, chỉ số VN-Index giảm 10,26 điểm, hay 0,61%, xuống 1.662,54 điểm. Chỉ số HNX-Index giảm 1,77 điểm, hay 0,7%, xuống 250,59 điểm./.

