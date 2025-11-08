Quảng Ngãi: Cả 3 người mất tích trên biển Lý Sơn đã được tìm thấy và còn sống

Liên quan đến 3 người dân ở Đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) bị mất tích trên biển giữa lúc bão số 13 đang vào, chiều 8/11, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Đặc khu Lý Sơn cho biết đã tìm thấy người thứ 3 và vẫn còn sống.

Người thứ 3 (cũng chính là người đã nhảy cầu) là Dương Quang Cường, sinh năm 1982. Anh Cường được một tàu cá của ngư dân Quảng Bình tìm thấy tại vùng biển Gia Lai, gần nơi tìm thấy 2 người trước đó.

“Cơ quan chức năng đang tiếp cận tàu cá đã tìm thấy anh Cường để tiếp nhận, sau đó sẽ đưa các nạn nhân trở về Lý Sơn”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Đặc khu Lý Sơn Nguyễn Văn Huy thông tin.

Như phóng viên TTXVN đã đưa tin, vào lúc 8 giờ 45 phút ngày 8/11, người đầu tiên được tìm thấy trong số 3 người mất tích là anh Phan Duy Quang (47 tuổi), trú thôn Tây An Vĩnh (Đặc khu Lý Sơn).

Anh Quang được thuyền trưởng tàu Hải Nam 39 phát hiện và cứu sống khi đang trôi dạt trên biển cách đảo Lý Sơn khoảng 60 hải lý. Ngay sau khi được cứu và sơ cứu, anh Quang xin đi theo đoàn cứu hộ để hỗ trợ lực lượng chức năng tìm kiếm 2 người còn lại.

Chiều cùng ngày, tàu An Vĩnh (Lý Sơn) đã tìm thấy anh Lê Văn Sanh (37 tuổi), trú thôn Tây An Hải, đây là nạn nhân thứ hai trong 3 nạn nhân được tìm thấy sau hai ngày trôi trên biển.

Vị trí tìm thấy nạn nhân gần khu vực nơi anh Quang được phát hiện vào sáng cùng ngày. Anh Quang và anh Sanh là hai người đã trực tiếp ra biển cứu anh Dương Quang Cường vào chiều 6/11 khi bão số 13 đổ bộ.

Trước đó, chiều 6/11, anh Dương Quang Cường (44 tuổi) ở thôn Tây An Vĩnh vì lý do gia đình đã ra cầu cảng Lý Sơn nhảy xuống biển. Sau đó, anh Lê Văn Sanh (37 tuổi) ở thôn Tây An Hải và anh Phạm Duy Quang (47 tuổi) ở thôn Tây An Vĩnh dùng thuyền thúng để cứu người nhảy cầu.

Sau khi vớt được anh Cường, do sóng lớn nên cả 3 không thể chèo thúng vào bờ được, sau đó bị cuốn mất tích./.

Quảng Ngãi: Tìm thấy 1 nạn nhân sống sót sau 2 ngày mất tích trên biển Trên hành trình từ cảng Vĩnh Tân đến cảng Sơn Dương, tàu Hải Nam 39 đã vớt được anh Phan Duy Quang (47 tuổi), 1 trong 3 người bị trôi trên biển khi bão 13 vào.