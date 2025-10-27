Thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Australia

Hai Thủ tướng hài lòng điểm lại những bước phát triển tốt đẹp và hiệu quả trong quan hệ hai nước; nhất trí thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh và tăng cường phối hợp để đóng góp tích cực và thực chất hơn nữa cho hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực.

Cho rằng dư địa hợp tác giữa hai bên còn rất lớn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện; sớm đạt mục tiêu 20 tỷ USD, đặc biệt là việc mở cửa, tạo thuận lợi cho hàng hóa của hai bên xuất khẩu sang thị trường mỗi nước.

Đánh giá cao Chiến lược kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040 của Australia, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết đầu tư của Australia vào Việt Nam đã có những tăng trưởng đáng ghi nhận; đề nghị hai bên phát huy hiệu quả và mở rộng hơn nữa hợp tác quốc phòng-an ninh, nhất là hợp tác trong các lĩnh vực, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển công nghệ y sinh...

Thủ tướng Anthony Albanese khẳng định Australia luôn đặt ưu tiên quan hệ với Việt Nam, coi Việt Nam là đối tác hàng đầu tại Đông Nam Á; cam kết Australia sẽ luôn ưu tiên hỗ trợ ODA cho Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực Việt Nam đang có nhu cầu như thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn.../.