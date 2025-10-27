Chính trị

Thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Australia

Chiều 27/10, tại Kuala Lumpur, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp Thủ tướng Australia Anthony Albanese nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị cấp cao liên quan.

Hai Thủ tướng hài lòng điểm lại những bước phát triển tốt đẹp và hiệu quả trong quan hệ hai nước; nhất trí thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh và tăng cường phối hợp để đóng góp tích cực và thực chất hơn nữa cho hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực.

Cho rằng dư địa hợp tác giữa hai bên còn rất lớn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện; sớm đạt mục tiêu 20 tỷ USD, đặc biệt là việc mở cửa, tạo thuận lợi cho hàng hóa của hai bên xuất khẩu sang thị trường mỗi nước.

Đánh giá cao Chiến lược kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040 của Australia, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết đầu tư của Australia vào Việt Nam đã có những tăng trưởng đáng ghi nhận; đề nghị hai bên phát huy hiệu quả và mở rộng hơn nữa hợp tác quốc phòng-an ninh, nhất là hợp tác trong các lĩnh vực, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển công nghệ y sinh...

Thủ tướng Anthony Albanese khẳng định Australia luôn đặt ưu tiên quan hệ với Việt Nam, coi Việt Nam là đối tác hàng đầu tại Đông Nam Á; cam kết Australia sẽ luôn ưu tiên hỗ trợ ODA cho Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực Việt Nam đang có nhu cầu như thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn.../.

(TTXVN/Vietnam+)
#Thủ tướng Phạm Minh Chính #Thủ tướng Australia Anthony Albanese #Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 Australia Malaysia
Theo dõi VietnamPlus

Quan hệ Việt Nam-Australia

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Anh Tuấn và Tổng thư k‎ý Bộ Ngoại giao, Cộng đồng người Algeria ở nước ngoài và Các vấn đề châu Phi Lounes Magramane đồng chủ trì Tham vấn chính trị Việt Nam-Algeria lần thứ tư. (Ảnh: TTXVN phát)

Tham vấn chính trị lần thứ 4 Việt Nam-Algeria

Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp hành động giữa hai Bộ Ngoại giao, thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao, tạo nền tảng chính trị đưa quan hệ hợp tác tương xứng với vai trò, vị thế, tiềm năng hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam với New Zealand

Sáng 27/10, tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon.

Luyện tập vận động đội hình, chào nhau. (Ảnh: TTXVN phát)

Tàu Hải quân Việt Nam và New Zealand luyện tập chung

Hai tàu đã tiến hành luyện tập, thực hiện thủ tục chào nhau trên biển, trao đổi thông tin, luyện tập thông tin tín hiệu quốc tế, thực hiện bộ quy tắc ứng xử các tình huống gặp nhau bất ngờ trên biển.