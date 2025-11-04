Giới chức Australia đánh giá cao quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, ngày 3/11, tại Nhà Việt Nam ở thủ đô Canberra, Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm đã có buổi gặp gỡ thân mật với các thành viên nòng cốt sáng lập Hội Nghị sỹ Hữu nghị Australia-Việt Nam của Quốc hội Liên bang Australia khóa 48 (nhiệm kỳ 2025-2028), trong đó có các thượng nghị sỹ và hạ nghị sỹ của Công đảng cầm quyền và Liên đảng đối lập.

Tại cuộc gặp, Đại sứ Phạm Hùng Tâm chân thành cảm ơn bà Sharon Claydon, Phó Chủ tịch Quốc hội Australia, vì đã nhiệt tình tiếp tục đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội Nghị sĩ Hữu nghị Australia-Việt Nam của Quốc hội Liên bang Australia khóa 48.

Đại sứ bày tỏ mong muốn hội sẽ nhanh chóng phát triển, kết nạp thêm nhiều thành viên mới, trở thành một trong những hội nghị sỹ hữu nghị lớn nhất trong Quốc hội Australia, đóng góp tích cực cho quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai Quốc hội và hai nước Việt Nam và Australia.

Đại sứ Phạm Hùng Tâm nhấn mạnh vai trò quan trọng của cộng đồng người Việt tại Australia, một khối cử tri lớn lên đến hơn 350.000 người, với nhiều hội nhóm nhiệt tình ủng hộ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia, trong đó có Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia, Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam tại Australia, các hội doanh nhân và hội sinh viên ở hầu hết các bang của Australia.

Về phần mình, Phó Chủ tịch Quốc hội Sharon Claydon đánh giá cao mối quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện tốt đẹp và đang phát triển mạnh mẽ giữa hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân.

Bà Claydon cho biết sẽ tiếp tục lập danh sách các thành viên mới của Hội Nghị sỹ Hữu nghị Australia-Việt Nam có quan tâm đến Việt Nam và quan hệ hợp tác giữa hai nước; đồng nhấn mạnh cá nhân bà sẵn sàng chào đón các đoàn cấp cao của Việt Nam sang Australia và sẽ lên kế hoạch cùng các thành viên trong Hội Nghị sỹ Hữu nghị Australia-Việt Nam sang thăm Việt Nam.

Bà Sharon Claydon cũng bày tỏ sự quan tâm đến công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, trong đó có việc sắp xếp và tinh gọn bộ máy hành chính nhà nước của Việt Nam.

Trong khi đó, Thượng Nghị sỹ Andrew McLachlan - Phó Chủ nhiệm Ủy ban truyền thông lưỡng viện Australia - bày tỏ niềm vinh hạnh khi trở thành Phó Chủ tịch Hội Nghị sỹ Hữu nghị Australia-Việt Nam của Quốc hội Liên bang Australia khóa 48; nhấn mạnh rằng cùng với đà phát triển nhanh chóng của mối quan hệ hữu nghị hợp tác Australia-Việt Nam, quan hệ giữa bang Nam Australia và Việt Nam cũng ngày càng lớn mạnh.

Thượng nghị sỹ McLachlan bày tỏ vui mừng khi Việt Nam trở thành thị trường lớn xuất khẩu lớn thứ 6 của bang Nam Australia, khoảng 3.000 sinh viên Việt Nam đang theo học tại bang và một số cá nhân trong cộng đồng người Việt tại bang đã có những thành công nổi bật, trong đó có người đang đảm nhiệm vai trò nghị sỹ của bang.

Các nghị sỹ khác tham dự buổi gặp mặt đều đánh giá cao quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước, cho rằng tiềm năng hợp tác giữa hai bên còn nhiều và bày tỏ sẵn sàng tham gia đóng góp thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác song phương nói chung cũng như hợp tác giữa Quốc hội hai nước nói riêng.

Nhân dịp này, Đại sứ Phạm Hùng Tâm đã mời Phó Chủ tịch Quốc hội Australia và các nghị sỹ thưởng thức các món ăn truyền thống của Việt Nam, cùng nâng ly để chúc mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước ngày càng bền chặt./.

