Dừng chạy nhiều đoàn tàu, phong tỏa khu gian để ứng phó với bão số 13

Do ảnh hưởng của cơn bão số 13 đổ bộ vào khu vực miền Trung, ngành Đường sắt đã dừng chạy nhiều đoàn tàu để ứng phó với bão.

Việt Hùng
Ngành Đường sắt tạm dừng nhiều chuyến tàu do bão số 13. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Do ảnh hưởng của cơn bão số 13 (tên quốc tế là Kalmaegi), ngành Đường sắt đã có quyết định dừng chạy nhiều đoàn tàu để đảm bảo an toàn cho hành khách và phương tiện.

Ngành dừng chạy tàu SE21/SE22 xuất phát ga Đà Nẵng/Sài Gòn ngày 7/11; tàu SE5/SE6 xuất phát ga Hà Nội/Sài Gòn ngày 7/11.

Ngoài ra, ngành Đường sắt cũng đã tiến hành triển khai Phong tỏa khu gian từ Bình Sơn đến Diêu Trì. Hiện, các đoàn tàu đã dừng, đỗ tại các nhà ga để tránh bão do gió giật mạnh.

Hành khách đi các tàu sau được trả vé không thu phí tại nhà ga. Cụ thể, tàu SE3, SE1 xuất phát ga Hà Nội ngày 5/11; tàu SE22, SE8, SE6 xuất phát ga Sài Gòn ngày 6/11; tàu SE21 xuất phát ga Đà Nẵng ngày 6/11.

Hành khách có vé các tàu dừng chạy nêu trên, làm thủ tục trả vé không mất phí tại nhà ga đường sắt, thời gian trả vé không quá 30 ngày, tính từ ngày đi tàu ghi trên vé.

Ngành Đường sắt sẽ tiếp tục cập nhật theo diễn biến của thời tiết và thông tin tới hành khách đi tàu./.

