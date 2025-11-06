Môi trường

Từ 16h ngày 6/11 đến 16h ngày 7/11: Dự báo đường đi của bão số 13 năm 2025

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, 16h ngày 6/11, tâm bão ở khoảng 13,5°N; 110,0°E, trên vùng biển từ Quảng Ngãi-Đắk Lắk, cách Quy Nhơn (Gia Lai) 90km về phía Đông Nam.

vna-potal-duong-di-cua-bao-so-13-nam-2025-du-bao-tu-16h-ngay-611-den-16h-ngay-711-8391102-1.jpg

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Hồi 16h ngày 06/11, tâm bão ở khoảng 13,5°N; 110,0°E, trên vùng biển từ Quảng Ngãi-Đắk Lắk, cách Quy Nhơn (Gia Lai) 90km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất: cấp 14 (150-166 km/h), giật trên cấp 16. Di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 30km/h.

(TTXVN/Vietnam+)
#bão #dự báo thời tiết #Quảng Ngãi #Quy Nhơn
