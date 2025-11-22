74,78% hộ dân ở miền Trung-Tây Nguyên được cấp điện trở lại sau ngập lụt

Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cho biết đến 7 giờ ngày 22/11, Tổng công ty đã khôi phục cấp điện cho 881.003 khách hàng ở miền Trung - Tây Nguyên, tương đương 74,78% tổng số khách hàng bị ảnh hưởng do mưa lớn và ngập lụt những ngày qua.

Đợt mưa lũ diện rộng khiến toàn EVNCPC ghi nhận 1.178.186 khách hàng mất điện và 13.877 trạm biến áp phân phối bị ảnh hưởng.

Đến sáng 22/11, các đơn vị đã khôi phục 10.588 trạm biến áp (đạt 76,3%); hiện còn 3.289 trạm (chiếm 5,72%) đang tiếp tục được xử lý. Công suất ước đang mất còn 158,5 MW, tương ứng 4,09% so với phụ tải cực đại của hệ thống.

Ba địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là Đắk Lắk, Khánh Hòa và Gia Lai, với tổng cộng 297.183 khách hàng chưa được cấp điện, chiếm hơn 6% khách hàng toàn EVNCPC.

Cụ thể, tại Gia Lai, còn 38.745 khách hàng, 468 trạm biến áp. Tại Đắk Lắk, còn 162.025 khách hàng, 1.598 trạm biến áp. Tại Khánh Hòa, còn 96.413 khách hàng và 1.223 trạm biến áp chưa thể khôi phục do ngập sâu. Riêng Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa còn 91.155 khách hàng, 1.124 trạm biến áp, tương ứng 60,8 MW công suất mất.

Theo EVNCPC, các đơn vị trong Tổng công ty vẫn đang huy động cao độ, triển khai phương châm “nước rút đến đâu, khôi phục điện an toàn đến đó.” Tiến độ khôi phục điện dự báo sẽ tiếp tục tăng nhanh trong ngày khi thời tiết chuyển biến thuận lợi./.

Huế: Còn trên 700 ngôi nhà bị ngập, khôi phục cấp điện 100% Đợt mưa lũ từ ngày 15-18/11 ở thành phố Huế đã làm 1 người chết. Quốc lộ 49 đoạn qua các phường Phong Dinh, Dương Nỗ có nhiều đoạn bị ngập sâu phải rào chắn cấm lưu thông hoặc đi lại khó khăn.