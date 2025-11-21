Đồng Nai: Thủy điện xả lũ điều tiết khiến nhiều diện tích bị ngập

Mực nước trên sông Đồng Nai dâng cao do thủy điện Đồng Nai 5 xả tràn điều tiết hồ chứa gây ngập lụt cục bộ trên địa bàn xã Phước Sơn và Đak Lua (Đồng Nai) trong đêm 20/11 và rạng sáng 21/11.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phước Sơn (Đồng Nai) Bùi Anh Tuấn cho biết, khi có thông tin Thủy điện Đồng Nai 5 xả lũ điều tiết hồ chứa, xã đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự với Ban quản lý các thôn tiến hành thực hiện phương châm “4 tại chỗ” và “3 sẵn sàng” để ứng phó thiên tai xảy ra trên địa bàn.

Mực nước trên sông Đồng Nai dâng cao sáng ngày 21/11 đã ảnh hưởng ngập lụt trên địa bàn xã Phước Sơn tổng diện tích khoảng 65 ha; trong đó, đất trồng lúa 45 ha (thôn 5, 6 Đăng Hà), đất trồng cây lâu năm 15 ha (thôn 4, 5 Đăng Hà và thôn 5 Thống Nhất), đất trồng bắp 5 ha (thôn 5 Đăng Hà).

Một số tuyến đường đã tạm thời bị cô lập, không lưu thông được gây ảnh hưởng đến quá trình đi lại của nhân dân.

Trong quá trình thực hiện, triển khai lực lượng ứng phó với các tình huống, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã chủ động, trực tiếp chỉ đạo các bộ phận thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, cử lực lượng tiếp cận hiện trường, nhanh chóng tiến hành sơ tán tổng số 22 hộ dân nằm trong vùng ngập lụt.

Lực lượng giúp người dân vận chuyển đồ đạc, vật dụng ra khỏi vùng lũ đảm bảo an toàn. Lãnh đạo xã cử lực lượng theo dõi, cắm biển cảnh báo đồng thời thông báo rộng rãi trên các kênh thông tin cho nhân dân chú ý khi đi lại qua đoạn đường bị ngập lụt trên.

“Nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới là xây dựng phương án cụ thể, chi tiết, gắn với phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ) để chủ động trong mọi tình huống. Phân công lực lượng trực 24/24, trực chỉ huy, trực sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xảy ra. Ủy ban Nhân dân xã tiếp tục cử đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong việc chủ động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai,” ông Bùi Anh Tuấn cho biết thêm.

Còn tại xã Đak Lua, địa phương cũng đã khẩn trương tổ chức lực lượng ứng cứu, sơ tán, di dời người dân và tài sản người dân vùng ngập lụt đến nơi an toàn.

Cụ thể, lúc 16 giờ chiều 20/11, mực nước trên sông Đồng Nai (đoạn qua xã Đak Lua) bắt đầu dâng cao gây ngập 6/7 ấp dọc bờ sông. Đến 22 giờ đêm, khu vực ngập sâu nhất khoảng 1,2-1,5m được ghi nhận ở tổ 3, ấp 2.

Thống kê sơ bộ có 366 nhà ở, công trình bị ngập; 317ha cây ăn trái, 40ha hoa màu bị ngập úng; 12km đường dân sinh bị ngập (trong đó 7km không thể đi lại).

Các lực lượng chức năng đã chủ động hỗ trợ người dân di dời gia súc, gia cầm lên khu vực an toàn. Hiện, chưa ghi nhận sạt lở hay thiệt hại về người.

Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đak Lua, ngay khi có thông tin Thủy điện Đồng Nai 5 xả lũ điều tiết hồ chứa, xã đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tổ chức họp phân công nhiệm vụ; thành lập hai tổ triển khai phương án phòng, chống lũ lụt trên địa bàn xã.

Cùng với đó, xã đã ban hành văn bản nghị trường các ấp và bà con nhân dân khẩn trương thu hoạch vụ mùa, di chuyển vật nuôi, máy móc, tài sản ra khỏi khu vực trũng thấp; đồng thời, khẩn trương tổ chức lực lượng ứng cứu, sơ tán, di dời người dân và tài sản đến khu vực an toàn; thường xuyên thông tin, cảnh báo, hướng dẫn người dân tại các khu vực có nguy cơ cao, tuyệt đối không để người dân chủ quan, lưu trú tại khu vực nguy hiểm.

Trong thời gian tới, nếu Thủy điện Đồng Nai 5 tiếp tục xả tràn điều tiết hồ chứa, nước sông dâng cao sẽ ảnh hưởng lớn đến các khu vực còn lại của xã; nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản nhân dân, xã Đak Lua kiến nghị, đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai chỉ đạo Ban Chỉ huy Khu vực phòng thủ 2 tăng cường lực lượng cho xã để hỗ trợ người dân di dời tài sản, vật nuôi; các trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng, chống lụt bão của xã hiện đang thiếu và xuống cấp, một số trang thiết bị vượt quá khả năng cân đối kinh phí của xã.

Do đó, xã đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét, hỗ trợ trang bị 1 xuồng máy (trọng tải 1 tấn) để tạo điều kiện cho xã phục vụ phòng chống thiên tai, lũ lụt kịp thời./.

