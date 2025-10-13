Đồng Nai: Thủy điện Trị An tăng lượng xả lũ qua đập tràn điều tiết hồ chứa

Công ty thủy điện Trị An tăng lượng nước xả qua đập tràn điều tiết hồ chứa từ 8 giờ, ngày 13/10.

Theo Công ty thủy điện Trị An, lúc 14 giờ ngày 12/10 mực nước thượng lưu hồ chứa đạt 61,69m (cao trình thiết kế 62m); lưu lượng nước về hồ đạt 1.610 m3/s; lưu lượng nước xả qua đập tràn 160 m3/s; lưu lượng nước qua tuabin phát điện 749 m3/s.

Căn cứ mực nước hạ du sông tại trạm thủy văn Biên Hòa đã qua đỉnh triều cường và đang xuống dần, căn cứ lưu lượng nước về hồ, để đảm bảo dung tích phòng lũ, Công ty thủy điện Trị An điều chỉnh tăng lượng nước xả qua đập tràn điều tiết hồ chứa.

Cụ thể, Công ty thủy điện Trị An tăng lưu lượng nước xả qua đập tràn lên 320 m3/s. Tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du qua tuabin và đập tràn từ 1.070 m3/s đến 1.140 m3/s, bắt đầu từ 8 giờ, ngày 13/10.

Tùy theo diễn biến của thời tiết, lưu lượng nước về hồ, mực nước hồ Thủy điện Trị An, mực nước hạ du sông tại trạm thủy văn Biên Hòa, Công ty có thể thay đổi lưu lượng nước xả qua đập tràn.

Theo quan trắc của Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, mực nước trên sông Đồng Nai tại trạm Biên Hòa (hạ du hồ thủy điện Trị An) ngày 12/10 xuống dưới mức báo động 1.

Trong những ngày tới, mực nước sông Đồng Nai tiếp tục xuống nhanh. Trong khi mực nước tại trạm Tà Lài trên sông Đồng Nai (thượng nguồn hồ thủy điện Trị An) đang xuống chậm.

Lúc 13 ngày 12/10, mực nước thực đo tại trạm Tà Lài là 112,23m (trên mức báo động 1 là 0,23m).

Cảnh báo trong 24 giờ tới, mực nước tại trạm Tà Lài trên sông Đồng Nai tiếp tục xuống chậm và dao động ở mức xấp xỉ báo động 1. Cần đề phòng khả năng có mưa lớn, kết hợp với lũ gây ngập lụt, sạt lở bờ sông, suối các vùng trũng thấp địa bàn xã Đăk Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh, Định Quán (tỉnh Đồng Nai) và các địa bàn lân cận.

Hồ thủy điện Trị An có dung tích hơn 2,7 tỷ m3 nước, là hồ chứa lớn nhất các tỉnh phía Nam. Hồ Trị An ngoài chức năng chính phát điện với công suất 400 MW, cung cấp điện cho lưới quốc gia, còn có chức năng đảm bảo nước cho sinh hoạt, nông nghiệp, đẩy mặn và điều tiết lũ cho vùng hạ lưu sông Đồng Nai./.