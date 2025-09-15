Vận hành xả hai cống kiểm soát lũ sông Cửu Long và vùng Tứ Giác Long Xuyên

Sáng 15/9, tại phường Thới Sơn (tỉnh An Giang), Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác thủy lợi An Giang phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức vận hành mở cống xả lũ đầu nguồn tại hai cống Than la và Trà Sư - hai cống kiểm soát lũ sông Cửu Long và vùng Tứ Giác Long Xuyên nhằm cung cấp phù sa, góp phần tháo chua, rửa mặn, vệ sinh đồng ruộng cho vùng hạ du.

Ông Vương Hữu Tiếng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác thủy lợi An Giang cho biết, lũ năm nay về sớm và diễn biến bất thường nên thời gian xả lũ muộn hơn khoảng 10 ngày so với năm 2024.

Đặc biệt, năm nay, mực nước ở phía thượng lưu và hạ lưu của cống Tha La và cống Trà Sư đều ở mức cao và cao hơn cùng kỳ năm 2024 trên 1,45m ở thượng lưu và 0,61m ở hạ lưu.

Do đó, việc mở cống xả lũ 2 cống Than La và Trà Sư vừa chủ động điều tiết lũ từ thượng nguồn Campuchia ra biển Tây, ngăn lũ đổ về phía Nam Quốc lộ 91m bảo đảm an toàn sản xuất vụ Thu Đông (vụ ba) cho các địa phương trong vùng.

Mặt khác, việc xả lũ hai cống Tha La và Trà Sư nhằm chủ động đưa phù sa từ sông Hậu vào cải tạo đồng ruộng, tháo chua rửa phèn cho vùng tứ giác Long Xuyên.

Theo Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác thủy lợi An Giang Vương Hữu Tiếng, trước khi tiến hành vận hành xả lũ hai cống Tha La và Trà Sư, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã thống nhất thời gian xả lũ với Thành phố Cần Thơ; đồng thời, thông báo thời gian vận hành xả lũ trước 3 ngày trên các phương tiện truyền thông cho bà con nhân dân và các địa phương trong vùng Tứ giác Long Xuyên biết để chủ động có phương án bảo vệ sản xuất và cơ sở hạ tầng thuộc địa bàn quản lý.

Tại thời điểm xả lũ, mực nước lũ sông Cửu Long ở dưới báo động I; Cụ thể, ngay thời điểm xả lũ, mực nước thượng nguồn cống Tha La là 3,18m, hạ nguồn là 2,08m (cao hơn cùng kỳ năm ngoái là 1,37m ở thượng nguồn và 0,56m ở hạ nguồn); mực nước thượng nguồn cống Trà Sư là 3,15m, hạ nguồn là 2,05m (cao hơn cùng kỳ năm ngoái là 1,45m ở thượng nguồn và 0,61m ở hạ nguồn), chênh lệch cột nước là 0,84m.

Sau khi xả lũ, mực nước nội đồng khu vực tỉnh An Giang có khả năng tăng thêm khoảng 0,4m; khu vực Thành phố Cần Thơ có khả năng tăng thêm khoảng 0,3m; không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất của bà con nhân dân vùng hạ du.

Để bảo vệ an toàn cho người, tài sản của người dân vùng hạ lưu, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác thủy lợi An Giang và Chi cục Thuỷ lợi tỉnh An Giang thông tin đến các đơn vị, địa phương và người dân khu vực liên quan trong vùng Tứ giác Long Xuyên; thường xuyên kiểm tra hệ thống đê bao, bờ bao để bảo vệ sản xuất; kịp thời xử lý ngay các sự cố xảy ra.

Trong quá trình mở cống xả lũ, các địa phương trong vùng nếu có yêu cầu đóng cống để bảo vệ an toàn đê bao tiểu vùng sản xuất thì báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác thủy lợi An Giang và Chi cục Thủy lợi tỉnh An Giang để kịp thời tham mưu, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang có ý kiến chỉ đạo.

Cống Tha La và Trà Sư được khởi công xây dựng tại vị trí đập tràn cao su Tha La, Trà Sư, trên tuyến đê ngăn lũ bờ Nam kênh Vĩnh Tế (tại vị trí đầu kênh Tha La, Trà Sư) thuộc địa phận phường Thới Sơn, tỉnh An Giang từ ngày 1/10/2018 đến ngày 20/5/2022 đưa vào khai thác sử dụng để thay thế cho 2 đập bằng cao su trước đây đã xuống cấp với tổng mức đầu tư khoảng 232 tỷ đồng.

Đây là 2 cống điều tiết lũ lớn và quan trọng của vùng Tứ Giác Long Xuyên giúp kiểm soát, điều tiết lũ từ thượng nguồn Campuchia thoát nước ra biển Tây. Đồng thời, tạo điều kiện để đưa phù sa từ sông Hậu vào cải tạo đồng ruộng; lấy nước tưới cho khoảng 17.500 ha đất tự nhiên trong mùa khô; phát triển giao thông thuỷ, bộ; kiểm soát lũ vùng Tứ giác Long Xuyên, đảm bảo an toàn phục vụ sản xuất cho hơn 498.141 ha đất sản xuất của 35 phường, xã thuộc tỉnh An Giang và Thành phố Cần Thơ (trong đó, tỉnh An Giang là 491.141 ha, thuộc 31 phường, xã; thành phố Cần Thơ là 7.000 ha, thuộc 4 xã).

Theo quy trình vận hành hệ thống công trình thủy lợi vùng Tứ Giác Long Xuyên, đối với cống Trà Sư và Tha La, vào đầu mùa lũ khi mực nước thượng lưu cống lên mức trên 1,50m sẽ tiến hành đóng kín các cửa cống để kiểm soát lũ vào vùng Tứ Giác Long Xuyên.

Sau ngày 30/8 và khi các địa phương trong vùng đã thu hoạch xong lúa vụ Hè Thu, sẽ tiến hành mở các cống Trà Sư, Tha La theo trình tự mở các cửa giữa trước, 2 cửa bên mở sau đó 1 ngày. Vào cuối tháng 10 hoặc trong tháng 11, trước khi xuống giống vụ lúa Đông Xuân từ 5 đến 10 ngày, sẽ tiến hành đóng 2 cống Trà Sư và Tha La để không cho lũ vào vùng Tứ Giác Long Xuyên./.

