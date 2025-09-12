An Giang vận hành xả, điều tiết lũ cho vùng Tứ giác Long Xuyên

Sáng 12/9, ông Vương Hữu Tiếng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác thủy lợi An Giang cho biết, do diễn biến mưa lũ trên địa bàn tỉnh An Giang đột ngột tăng nhanh, nhằm chủ động ứng phó với mưa lũ, đảm bảo an toàn sản xuất vụ Thu Đông năm 2025, Đông Xuân 2025-2026 trong vùng Tứ giác Long Xuyên, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã chấp thuận đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác thủy lợi An Giang về việc sẽ vận hành xả lũ 2 cống Tha La và Trà Sư vào ngày 15/9/2025.

Cống Tha La sẽ vận hành mở cống xả lũ vào lúc 9 giờ ngày 15/9; Cống Trà Sư sẽ vận hành mở cống xả lũ vào lúc 10 giờ ngày 15/9/2025.

Để bảo vệ an toàn cho người, tài sản của người dân vùng hạ du, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác thủy lợi An Giang An Giang thông báo đến các đơn vị, địa phương và nhân dân khu vực liên quan trong vùng Tứ giác Long Xuyên biết và chủ động có phương án bảo vệ sản xuất và cơ sở hạ tầng thuộc địa bàn quản lý.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, đến nay, các địa phương trong vùng Tứ giác Long Xuyên đã cơ bản hoàn thành việc thu hoạch vụ lúa Hè Thu 2025, còn lại khoảng 91,7ha, bao gồm lúa và hoa màu phía hạ lưu cống Tha La và Trà Sư, dự kiến sẽ thu hoạch dứt điểm trước ngày 15/9.

Bên cạnh đó, vụ Thu Đông 2025, toàn tỉnh An Giang dự kiến xuống giống 261.500 ha lúa, ước năng suất bình quân đạt 6,2 tấn/ha. Đến nay, toàn tỉnh An Giang đã xuống giống được 198.673 ha/261.500 ha lúa Thu Đông 2025, đạt trên 75,97% kế hoạch xuống giống.

Căn cứ vào khung lịch thời vụ của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, tình hình khí tượng thuỷ văn và diễn biến rầy nâu trên đồng ruộng, ngành nông nghiệp tỉnh An Giang khuyến cáo khung lịch thời vụ xuống giống vụ Thu Đông 2025 trong toàn tỉnh bắt đầu từ ngày 15/7 đến ngày 31/8/2025 (nhằm ngày 21/6 đến ngày 9/7 năm Ất Tỵ - Âm lịch).

Việc vận hành mở xả lũ 2 cống Tha La, Trà Sư sẽ giúp điều tiết lũ cho vùng Tứ giác Long Xuyên. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Nhằm đảm bảo kế hoạch sản xuất vụ Thu Đông 2025 hoàn thành thắng lợi, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu các đại phương trong tỉnh tăng cường tuyên truyền, vận động, kiểm tra, giám sát và có giải pháp quyết liệt trong việc chỉ đạo xuống giống đảm bảo đúng lịch thời vụ khuyến cáo, tránh tình trạng xuống giống không đồng loạt, gây khó khăn trong việc quản lý dịch bệnh cho cây trồng và việc quản lý vận hành hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất...

Cống Tha La và Trà Sư nằm trên địa bàn phường Thới Sơn, tỉnh An Giang là 2 cống điều tiết lũ lớn và quan trọng của vùng Tứ Giác Long Xuyên được xây dựng để thay thế cho 2 đập bằng cao su trước đây đã xuống cấp với tổng mức đầu tư khoảng 232 tỷ đồng; hai công trình này được đưa vào vận hành, sử dụng từ cuối năm 2020, giúp kiểm soát, điều tiết lũ từ thượng nguồn Campuchia ra biển Tây, ngăn lũ đổ về phía Nam Quốc lộ 91 bảo vệ diện tích lúa Hè Thu, bảo an toàn sản xuất vụ Thu Đông (vụ ba).

Việc xả lũ ở hai cống Tha La và Trà Sư nhằm vận hành linh hoạt, giúp chủ động kiểm soát lũ cho vùng Tứ giác Long Xuyên, đồng thời đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất và dân sinh của người dân ở vùng hạ du.

Trong quá trình mở cống xả lũ, các địa phương trong vùng nếu có yêu cầu đóng cống để bảo vệ an toàn đê bao tiểu vùng sản xuất thì báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác thủy lợi An Giang và Chi Cục Thuỷ lợi tỉnh An Giang để kịp thời tham mưu, báo cáo UBND tỉnh An Giang có ý kiến chỉ đạo.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang, do ảnh hưởng của lũ thượng nguồn sông Mekong đổ về nhiều, trong tuần đầu tháng 9/2025, khu vực đầu nguồn sông Cửu Long tại Tân Châu, Khánh An và Châu Đốc mực nước trên các sông, kênh lên nhanh. Mực nước tại các trạm đầu nguồn ngày 11/9 đo được như sau: trên sông Tiền tại Tân Châu, mực nước lũ đạt mức 3,34m, cao hơn so với cùng cùng kỳ năm 2024 gần 1m; trên sông Hậu tại Châu Đốc, mực nước lũ đạt mức 2,96m, cao hơn so với cùng kỳ năm 2024 là 0,60m.

Tại cống Tha La và cống Trà Sư khu vực thượng lưu, mực nước đo được vào ngày 11/9 đã đạt 2,36m và 2,45, cao hơn hạ lưu từ 1,58m đến 1,67m.

Dự báo, mực nước cao nhất đầu nguồn sông Cửu Long, khu vực hạ nguồn, khu vực nội đồng Tứ Giác Long Xuyên những ngày tới sẽ ở mức cao hơn so với cùng kỳ năm 2024 từ 65-110cm, xấp xỉ và thấp hơn cùng kỳ trung bình nhiều năm từ 10-35cm; mực nước thấp nhất khu vực hạ nguồn cao hơn so với cùng kỳ năm 2024 từ 30-90cm./.

Thủy điện lớn nhất khu vực phía Nam tăng lượng xả lũ Thủy điện Trị An sẽ xả lũ với lưu lượng nước xả qua tràn và tua bin phát điện là 1.150m3/s từ 9 giờ ngày 24/9 và sẽ tăng lên 1.300m3/s lúc 11 giờ.