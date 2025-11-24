Khánh Hòa nỗ lực ổn định sau cơn lũ lụt lịch sử

Nước rút, người dân phải đối mặt với hiện thực hoang tàn, nhiều hộ trắng tay sau một đêm nước dâng, theo đó, chính quyền địa phương và bà con nhân dân tỉnh Khánh Hòa đang nỗ lực ổn định cuộc sống.

Khi nước rút, người dân vùng lũ trở về đối mặt với hiện thực hoang tàn. Nhiều hộ trắng tay sau một đêm nước dâng. Tài sản tích cóp nhiều năm bị cuốn trôi hoặc hư hại. Sau cơn lũ lịch sử, người dân cùng với các lực lượng dọn vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng và sớm ổn định cuộc sống.

Anh Huỳnh Công Việt là người đã lao vào dòng nước xiết để đưa người già và trẻ nhỏ đến nơi an toàn. Anh tự kết các tấm xốp thành bè và bơi qua từng nhà cứu người. Từ sáng sớm đến trưa, anh liên tục đưa nhiều hộ ra khỏi vùng nguy hiểm.

Sự dũng cảm ấy xuất hiện trong bối cảnh cơn lũ lớn chưa từng xảy ra tại địa phương. Nước lên nhanh chỉ trong một đêm khiến nhiều hộ dân không kịp trở tay. Một số hộ chỉ còn biết thu gom những vật dụng còn sót lại để sử dụng tạm.

Khánh Hòa sẽ dành toàn bộ nguồn hỗ trợ từ Trung ương và các địa phương để hỗ trợ trực tiếp người dân. Tỉnh dự kiến hỗ trợ 60 triệu đồng cho nhà sập hoàn toàn; 30 triệu đồng cho nhà hư hỏng; 1 triệu đồng mỗi nhân khẩu bị ảnh hưởng; 500.000 đồng cho mỗi học sinh mua sách vở.

Ủy ban Nhân dân tỉnh đang hoàn thiện tiêu chí triển khai, bảo đảm công khai và đúng quy định. Tỉnh cũng chi khẩn cấp 112 tỷ đồng bổ sung cho các xã, phường để phòng, chống khắc phục thiệt hại do mưa lũ. Cùng với đó, cấp 2.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia trong thời gian tới./.