Khánh Hòa: Cảnh báo lũ khẩn cấp trên sông Dinh Ninh Hòa, ngập lụt nhiều nơi

Ngày 22/11, mưa lũ tại tỉnh Khánh Hòa vẫn diễn biến rất phức tạp. Lũ trên các sông suối rút chậm.

Riêng tại sông Dinh Ninh Hòa mực nước vẫn lên mức báo động 3, cảnh báo ngập lụt nhiều nơi.

Dự báo ngày và đêm 21/11, tỉnh Khánh Hòa nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, cục bộ phía Bắc có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa dự báo các nơi phổ biến phía Bắc và vùng ven biển từ 50-100mm, có nơi trên 150mm, phía nam 30-60mm, có nơi trên 80mm.

Lúc 7 giờ ngày 21/11, hồ Đá Bàn xả tràn 193,5m3/s;hồ Suối Trầu xả 37,97m3/s; hồ EaKrongRou xả 50m3/s.

Mực nước lúc 09 giờ ngày 21/11 tại các trạm như sau: trên sông Dinh Ninh Hòa tại trạm Dục Mỹ là 15,53m trên mức báo động 1 là 0,03m, tại trạm thủy văn Ninh Hòa là 6,26m trên mức báo động 3 là 0,56m, thấp hơn lũ lịch sử năm 1986 (6,58m) là 0,32m. Trong 24 giờ tới lũ trên sông Dinh Ninh Hòa tại trạm Ninh Hòa tiếp tục giảm chậm và duy trì ở trên dưới mức báo động 3.

Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa, khu vực ở các phường/xã: Ninh Hòa, Nam Ninh Hòa, Bắc Ninh Hòa, Đông Ninh Hòa, Tân Định, Hòa Trí, Hòa Thắng,… có thể xảy ra ngập lụt và phạm vi có khả năng tiếp tục lan rộng.

Mức độ ngập lụt lớn nhất từ 1,0m đến 2,0m, ở những khu vực thấp có thể ngập sâu hơn 3,0m.

Người dân khu vực hạ lưu sông Dinh Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa cần đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra ở vùng núi; ngập lụt vùng hạ lưu, ven sông, khu đô thị. Khi lưu thông qua khu vực các đập tràn cần chú ý an toàn và tuân theo hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Mưa lớn những ngày qua đã gây ngập lụt tại 54 xã/phường của tỉnh Khánh Hòa, nhiều khu vực bị cô lập, chia cắt. Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề về người (14 người chết và 1 người mất tích); hơn 9.000 ngôi nhà bị ngập lụt; thiệt hại về tài sản chưa thể thống kê đầy đủ./.

