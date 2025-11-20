Khánh Hòa chạy đua thời gian đưa người dân đến nơi an toàn

Trước diễn biến phức tạp mưa lũ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, ngày 20/11, đoàn công tác của tỉnh do ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra thực địa công tác ứng cứu nhân dân một số địa phương bị ảnh hưởng ngập lụt nghiêm trọng của tỉnh.

Tại thôn Phú Hậu, xã Suối Hiệp, mưa lớn từ thượng nguồn đổ đã gây nên ngập cục bộ, chia cắt nhiều khu dân cư.

Thôn Phú Hậu được cho là rốn lũ của xã từ trước đến nay. Nước lên nhanh từ trưa 19/11, nhiều ca nô và hàng trăm cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh, Vùng 4 Hải quân, Lữ đoàn Đặc công 5 đã điều động để hỗ trợ người dân.

Đến 12 giờ hôm nay 20/11, các lực lượng chức năng đã đưa được khoảng 500 người dân vùng lũ về nơi an toàn.

Ông Thái An Quốc, Trưởng thôn Phú Hậu, xã Suối Hiệp thông tin ngay thời điểm thông tin mưa lớn, gây ngập úng, địa phương đã chủ động các phương án ứng phó với ngập lụt.

Trưa qua thôn Phú Hậu bị ngập từ 1,8-2 mét, địa phương đã báo cáo và nhận được sự hỗ trợ của cấp trên, cùng với các lực lượng quân đội, công an đã di dời người dân đến nơi tránh trú an toàn.

Tuy nhiên, số lượng lớn nên không kịp di dời trong đêm. Đến hôm nay 20/11 tiếp tục di dời. Tổng cộng, thôn có 330 hộ /996 nhân khẩu đã được di dời an toàn.

Hỗ trợ người dân tại thôn Phú Hậu, đại diện Lữ đoàn 957, Vùng 4 Hải quân thông tin, người dân tại địa phương rất vui khi được các lực lượng chức năng kịp thời ứng cứu.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ dân vẫn chưa được đưa ra ngoài, nguyên nhân là do nước lên nhanh và sâu.

Hiện công tác cứu hộ vẫn đang được các lực lượng của Vùng 4 Hải quân triển khai tích cực và khẩn trương, quyết liệt trên khắp các vùng ngập nặng như phường Tây Nha Trang, Diên Khánh, Cam Lâm và Suối Dầu nhằm giúp nhân dân sớm ổn định đời sống, ứng phó hiệu quả với tình hình mưa lũ phức tạp.

Kiểm tra thực tế tại xã rốn lũ Phú Hậu, Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành đã thăm hỏi, động viên những người dân trong vùng lũ. Bí thư Tỉnh ủy khẳng định tỉnh sẽ làm mọi cách, tranh thủ thời gian từng giây, từng phút để cứu người dân ra khỏi vùng lũ; không để ai bị đói, bị rét.

Ngay trong hôm nay, các lực lượng quân đội, công an và chính quyền địa phương sẽ tiếp tục nỗ lực huy động nhân lực và phương tiện để đưa toàn bộ người dân trong vùng lũ về nơi an toàn.

“Chúng ta có lực lượng hải quân, bộ chỉ huy quân sự, đặc công nước, công an hỗ trợ công tác di dời. Sáng nay còn một số ít hộ, chúng ta phải chạy đua thời gian vàng, di dời 100% hộ dân vùng trũng, đưa người dân đến nơi an toàn. Di dời xong, chính quyền địa phương phải bố trí lực lượng chức năng để có phương án chăm sóc sức khỏe cho bà con nhân dân,” Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo các địa phương.

Trong tối ngày 20/11, theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa, lũ trên các sông còn lên nhanh và giảm vào sáng mai.

Do đó, bà con nhân dân ở các vùng ngập lụt cần tuân thủ các hướng dẫn của chính quyền địa phương trong việc đảm bảo an toàn tính mạng trước, trong và sau lụt.

Theo báo cáo công tác triển khai ứng phó mưa lũ, ngập lụt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến 10 giờ 30 phút sáng 20/11, tỉnh Khánh hòa có 162 điểm/54 xã, phường bị ngập lụt.

Trong đó, một số xã, phường ngập nặng như Tây Nha Trang, Nam Nha trang, Diên Khánh, Diên Điền.

Tỉnh cũng ghi nhận 126 điểm/15 tuyến tỉnh lộ, quốc lộ bị sạt lở. Mưa lũ trên địa bàn cũng khiến 35 người bị thương vong, tổng thiệt hại ước tính sơ bộ 760 tỷ đồng./.

Mưa lũ gây ngập sâu, nhiều khu vực ở Khánh Hòa bị chia cắt Ngày 20/11/2025, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa to đến rất to, khiến mực nước trên các sông, suối dâng cao, nhiều khu vực dân cư bị ngập sâu, chia cắt.