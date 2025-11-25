Đưa mối quan hệ giữa nhân dân Việt Nam-Trung Quốc lên tầm cao mới

Sáng 25/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã tiếp đoàn đại biểu tham dự Diễn đàn nhân dân Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 13.

Tại buổi gặp mặt, ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam thông tin nhanh về Diễn đàn nhân dân Việt-Trung lần thứ 13 được tổ chức vào ngày 24/11 vừa qua tại Hà Nội.

Với chủ đề "75 năm hữu nghị Việt-Trung - Xây dựng nền tảng nhân dân vững chắc," Diễn đàn năm nay xoay quanh 4 nhóm nội dung gồm 75 năm quan hệ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc; mô hình, quan điểm quản trị quốc gia; hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư và hợp tác giáo dục-khoa học công nghệ; qua đó tăng cường sự hiểu biết và tin cậy chính trị, củng cố nền tảng xã hội vững chắc, được lãnh đạo hai nước đánh giá cao, trở thành một nền tảng đối ngoại quan hệ quan trọng giữa nhân dân hai nước.

Cảm ơn sự chào đón nồng nhiệt từ phía Việt Nam, ông Tôn Học Khánh, Phó Hội trưởng hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc, Trưởng đoàn đại biểu Trung Quốc dự Diễn đàn cho biết: Năm 2025 đánh dấu 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc-Việt Nam, đồng thời cũng là năm giao lưu nhân văn Trung Quốc-Việt Nam. Trong thời gian quan trọng này, đoàn đại biểu Trung Quốc rất vinh dự nhận được lời mời sang Việt Nam của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

"Tình hữu nghị giữa Trung Quốc và Việt Nam rất sâu đậm. Chúng ta vừa là đồng chí, vừa là anh em, núi liền núi, sông liền sông. Điều khiến chúng tôi vô cùng cảm động là các đồng chí lãnh đạo cấp cao của hai Đảng, hai nước luôn trân trọng tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, coi trọng cao độ công tác giao lưu nhân dân và trực tiếp chỉ đạo, thúc đẩy hợp tác cũng như giao lưu nhân dân giữa hai bên," ông Tôn Học Khánh nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình đã từng nói: "Nền tảng của tình hữu nghị Trung Quốc và Việt Nam ở nhân dân, mạch máu là nhân dân và sức mạnh cũng đến từ nhân dân." Đây cũng chính là nhận thức chung của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước. Các đồng chí lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai Nhà nước luôn trân trọng tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước; coi trọng công tác giao lưu nhân dân và trực tiếp chỉ đạo thúc đẩy hợp tác, cũng như giao lưu nhân dân giữa hai bên.

Phó Hội trưởng Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc Tôn Học Khánh phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Trong những năm gần đây, lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước thường xuyên duy trì tiếp xúc và thăm viếng lẫn nhau. Trong các chuyến thăm cấp Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Tô Lâm đều dành thời gian để gặp gỡ các nhân sỹ hữu nghị và đại diện thanh niên hai nước.

Diễn đàn nhân dân Trung Quốc và Việt Nam lần này là dự án cơ chế quan trọng được ghi trong Tuyên bố chung Trung Quốc-Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt từ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước. Từ khi khởi xướng vào năm 2010 đến nay, Diễn đàn đã được tổ chức 13 kỳ. Trong các kỳ diễn đàn trước đây, lãnh đạo hai nước đều thân mật tiếp kiến các đại biểu tham dự, quan tâm chỉ đạo cho diễn đàn.

Chủ đề của diễn đàn lần này là "75 năm hữu nghị Việt-Trung - Xây dựng nền tảng nhân dân vững chắc" là góp phần củng cố nền tảng đồng thuận của nhân dân. Đây cũng chính là mục tiêu nhất quán của Hội Hữu nghị Trung Quốc luôn kiên trì theo đuổi. Hội sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, lịch sử và sứ mạnh cao cả, triển khai hiệu quả phương châm "16 chữ" và tinh thần "4 tốt"; phối hợp chặt chẽ với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam để cùng triển khai các chương trình chung mà lãnh đạo hai nước đã đề ra, góp phần thúc đẩy và làm sâu sắc hơn mối quan hệ của hai tổ chức nói riêng, cũng như nhân dân hai nước nói chung.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài gửi tới các đại biểu tham dự Diễn đàn nhân dân Việt Nam-Trung Quốc lời chào trân trọng, thân thiết và lời cảm ơn chân thành về những đóng góp quan trọng vào mối quan hệ đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc thời gian qua.

Theo bà Bùi Thị Minh Hoài, việc tổ chức Diễn đàn diễn ra đúng vào dịp hai nước đang có những hoạt động thiết thực kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc và đặc biệt là có nhiều hoạt động tích cực triển khai nhận thức chung giữa lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước đối với quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.

Tại 3 phiên thảo luận tại Diễn đàn, các đại biểu, các học giả đã có những chuyên đề thảo luận làm sâu sắc thêm chủ đề 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc, nhất là những vấn đề hai nước đang quan tâm như: vấn đề về lý luận, về quản trị đất nước, về hợp tác phát triển kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ...

Thông qua Diễn đàn, đại biểu đã đề xuất những giải pháp, cơ chế nhằm thúc đẩy hiệu quả hoạt động của giao lưu nhân dân, đối ngoại nhân dân giữa, góp phần quan trọng vào mối quan hệ đoàn kết hữu nghị vừa là đồng chí, vừa là anh em của hai nước Việt Nam-Trung Quốc.

Bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh: Những kiến nghị, đề xuất của đại biểu tham dự diễn đàn sẽ được các cơ quan chức năng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước của hai nước lắng nghe, tiếp thu để đưa quan hệ truyền thống hữu nghị của hai nước nói chung và quan hệ nhân dân hai nước lên tầm cao mới.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Chia sẻ với sự xúc động của đại biểu tham dự Diễn đàn khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ: Đây chính là dịp để hai nước cùng nhớ lại mối quan hệ truyền thống, hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, vừa là đồng chí, vừa là anh em, phương châm "16 chữ" và tinh thần "4 tốt" đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông dày công xây dựng và bồi đắp qua các thế hệ cách mạng và nhân dân hai nước.

Đặc biệt gần đây, thông qua chuyến thăm cấp cao của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Tô Lâm đến Trung Quốc và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến thăm Việt Nam cùng nhiều hoạt đoàn cấp cao, hợp tác song phương, hoạt động ngoại giao, giao lưu nhân dân ngày càng được tăng cường, nhất là hoạt động giáo dục truyền thống hữu nghị "vừa là đồng chí, vừa là anh em" giữa hai nước Trung Quốc-Việt Nam, "núi liền núi, sông liền sông" được lưu truyền qua các thế hệ, nhất là với thế hệ trẻ.

Điều này được Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rất quan tâm và trong chương trình đối ngoại năm 2026, khối Mặt trận Tổ quốc đã có chương trình hành trình đỏ để giúp thế hệ trẻ có điều kiện trải nghiệm, nghiên cứu lịch sử hai nước.

Chân thành cảm ơn Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có những đóng góp rất quan trọng, to lớn, góp phần xây đắp, phát triển mối quan hệ đoàn kết, truyền thống, hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, góp phần hoạt động hiệu quả, phát huy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài khẳng định ngoại giao nhân dân là một trong ba trụ cột được Đảng, Nhà nước Việt Nam xác định của nền ngoại giao Việt Nam; tin tưởng các đại biểu sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, tiếp tục là cầu nối giữa nhân dân Việt Nam-Trung Quốc ngày càng khăng khít./.

