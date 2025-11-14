Cận cảnh tàu tuần dương Hải quân Pháp cập cảng Tiên Sa thăm hữu nghị Đà Nẵng

Từ 14/11 đến 19/11, tàu Prairial của Hải quân Pháp thăm Đà Nẵng với các hoạt động chào xã giao, giao lưu chuyên môn – thể thao, tham quan văn hóa giúp củng cố quan hệ đối tác Việt – Pháp.