Cận cảnh tàu tuần dương Hải quân Pháp cập cảng Tiên Sa thăm hữu nghị Đà Nẵng
Từ 14/11 đến 19/11, tàu Prairial của Hải quân Pháp thăm Đà Nẵng với các hoạt động chào xã giao, giao lưu chuyên môn – thể thao, tham quan văn hóa giúp củng cố quan hệ đối tác Việt – Pháp.
