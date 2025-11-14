Chính trị
Sáng 14/11, tàu tuần dương Prairial của Hải quân Pháp chuẩn bị cập cảng, bắt đầu chuyến thăm xã giao thành phố Đà Nẵng 6 ngày. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Tàu tuần dương Prairial dài 93,5 mét, ngang 14 mét, tải trọng gần 3.000 tấn. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Thủy thủ phía đuôi tàu sẵn sàng nhiệm vụ cập cảng Tiên Sa. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Thủy thủ tàu phối hợp cầu cảng, chuẩn bị dây thừng loại lớn neo tàu. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Lắp đặt thang bộ cho tàu để chuẩn bị lên bờ. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tặng hoa chúc mừng Chỉ huy tàu tuần dương Prairial đến thăm Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Trong thời gian ở Đà Nẵng, sĩ quan chỉ huy tàu Prairial sẽ chào xã giao lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, Quân khu 5, Vùng 3 Hải quân. Tổ chức giao lưu thể thao và tham quan một số điểm văn hóa, lịch sử tại địa phương. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Chuyến thăm góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau, giao lưu, hợp tác, góp phần củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Pháp. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Trung tá Wallerand Faivre D’Arcier - Chỉ huy tàu tuần dương Prairial, Hải quân Pháp. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Tàu tuần dương Prairial thăm thành phố Đà Nẵng có 93 thành viên thủy thủ đoàn. Trong hình là tháp pháo đầu hạm 100mm. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Trực thăng được neo kỹ càng tại phần đuôi tàu. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Cận cảnh tàu tuần dương Hải quân Pháp cập cảng Tiên Sa thăm hữu nghị Đà Nẵng

Từ 14/11 đến 19/11, tàu Prairial của Hải quân Pháp thăm Đà Nẵng với các hoạt động chào xã giao, giao lưu chuyên môn – thể thao, tham quan văn hóa giúp củng cố quan hệ đối tác Việt – Pháp.

Thanh Phong
