Sơn La: Kiện toàn các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh

Chiều 21/11, Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp chuyên đề thứ 37 để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo luật định.

Tại Kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La đã bầu ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; bầu ông Nguyễn Việt Cường, Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách, Hội đồng Nhân dân tỉnh giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời, bầu ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Bắc, Chánh Thanh tra tỉnh.

Cũng tại Kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La đã thống nhất biểu quyết thông qua 4 nghị quyết, gồm: Bổ sung danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2025 (đợt 6); Phân bổ kinh phí bổ sung có mục tiêu từ nguồn ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương tại Quyết định số 2332/QĐ-TTg ngày 22/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ; Điều chỉnh, giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2025 cho Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh; Quy định mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu tại Kỳ họp, ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La nhấn mạnh, phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm của Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông và tập thể Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ kế thừa kinh nghiệm của Hội đồng Nhân dân các khóa, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; tăng cường hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, lắng nghe ý kiến của cử tri và nhân dân; đẩy mạnh việc ứng dụng chuyển đổi số trong các hoạt động của Hội đồng Nhân dân.

Đồng thời, tập thể Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị liên quan để đưa nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh vào cuộc sống một cách hiệu quả.

Ông Lò Minh Hùng lưu ý, thời gian từ nay đến kỳ họp cuối năm 2025 không còn nhiều, đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ họp thường lệ năm 2025 và hội nghị tổng kết nhiệm kỳ của Hội đồng Nhân dân tỉnh; chủ động chuẩn bị công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm cuộc bầu cử trên địa bàn diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, minh bạch và đạt kết quả cao.

Ông Lò Minh Hùng (sinh năm 1971, quê quán tỉnh Sơn La) có trình độ: Thạc sỹ Kinh doanh và Quản lý; Cao cấp Lý luận chính trị. Ông là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều vị trí công tác khác nhau tại tỉnh Sơn La, như: Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Thuận Châu; Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư huyện Thuận Châu; Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thuận Châu; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thuận Châu; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thuận Châu; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Thuận Châu; Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La…/.

Bầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã bầu ông Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2021-2026, với 43/43 phiếu.