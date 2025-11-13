Hà Nội có tân Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố

Chiều 13/11, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 27 - kỳ họp chuyên đề để kịp thời xem xét công tác nhân sự và quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Dự kỳ họp có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc./.
Ông Nguyễn Đức Trung được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội
Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã bầu ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.