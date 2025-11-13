Chính trị

Hà Nội có tân Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố

Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề để kịp thời xem xét công tác nhân sự và quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Chiều 13/11, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 27 - kỳ họp chuyên đề để kịp thời xem xét công tác nhân sự và quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Dự kỳ họp có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc./.

