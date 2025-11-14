Ông Lưu Văn Trung được bầu làm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Ngày 14/11, Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 5.

Các đại biểu đã thông qua 9 nội dung quan trọng, đồng thời bầu ông Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, ngày 3/9, ông Phạm Hồng Thái, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm và nhận nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Kết quả bỏ phiếu tại kỳ họp, ông Lưu Văn Trung đã trúng cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021-2026 với 110/112 phiếu, đạt 98%.

Ông Lưu Văn Trung sinh ngày 16/6/1974, dân tộc Kinh, quê quán huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, nay là tỉnh Hưng Yên; trình độ chuyên môn Kỹ sư Quản lý đất đai, Thạc sĩ Nông nghiệp; Cao cấp lý luận chính trị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Trước khi được chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng (mới), ông Lưu Văn Trung là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông (cũ).

Tại kỳ họp, các đại biểu đã xem xét, thông qua và biểu quyết 9 nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực tài chính, ngân sách, đầu tư công, an sinh xã hội và cải cách hành chính.

Cụ thể trong lĩnh vực tài chính công và huy động nguồn lực phát triển có 2 đề án quan trọng: Thành lập Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lâm để đầu tư, hỗ trợ các dự án hạ tầng thiết yếu, thúc đẩy xã hội hóa nguồn vốn đầu tư; thành lập Quỹ Phát triển đất tỉnh Lâm Đồng nhằm chủ động tạo quỹ đất sạch phục vụ cho các dự án đầu tư, góp phần phát triển hạ tầng, đô thị và tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương.

Hội đồng nhân dân tỉnh đã xem xét, ra Nghị quyết về việc chuyển 326 biên chế của các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ từ khối chính quyền địa phương về khối Đảng, đoàn thể để giao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phân bổ, giao nhiệm vụ.

Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ ổn định đời sống đối với hộ gia đình chủ tàu có tàu cá không đủ điều kiện tham gia khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nhằm loại bỏ tình trạng tồn tại các tàu cá không đủ điều kiện đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy sản, gây khó khăn cho công tác quản lý nghề cá và triển khai đồng bộ, có hiệu lực, hiệu quả Luật Thủy sản 2017 và các quy định về khai thác thủy sản góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu…

Ông K’Mák, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng đánh giá tất cả các nội dung được trình tại kỳ họp lần này đều có ý nghĩa thiết thực, trực tiếp phục vụ công tác điều hành phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, đẩy mạnh cải cách hành chính và hoàn thiện cơ chế tài chính công của tỉnh trong thời gian tới./.

