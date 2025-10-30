Quy định số lượng Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp xã

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 106/2025/UBTVQH15 quy định số lượng Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Trưởng Ban của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp xã và việc bố trí đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp xã hoạt động chuyên trách.

Theo đó, về số lượng Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh: Thành phố hình thành do sắp xếp 3 đơn vị hành chính cấp tỉnh có không quá 4 Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân. Thành phố hình thành do sắp xếp 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh có không quá 3 Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân.

Tỉnh hình thành sau sắp xếp có không quá 3 Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân. Đơn vị hành chính cấp tỉnh không thực hiện sắp xếp có không quá 2 Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân.

Về số lượng Phó Trưởng Ban của Ban Pháp chế, Ban Kinh tế-Ngân sách, Ban Văn hóa-Xã hội của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh ở đơn vị hành chính hình thành sau sắp xếp, Nghị quyết quy định: Tỉnh, thành phố hình thành do sắp xếp 3 đơn vị hành chính cấp tỉnh có không quá 4 Phó Trưởng Ban. Tỉnh, thành phố hình thành do sắp xếp 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh có không quá 3 Phó Trưởng Ban.

Số lượng Phó Trưởng Ban của Ban Dân tộc của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh ở đơn vị hành chính hình thành sau sắp xếp được quy định như sau: Trường hợp Ban Dân tộc được thành lập trên cơ sở Ban Dân tộc đã có của 3 đơn vị hành chính cấp tỉnh trước sắp xếp thì có không quá 4 Phó Trưởng Ban.

Trường hợp Ban Dân tộc được thành lập trên cơ sở Ban Dân tộc đã có của 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh trước sắp xếp thì có không quá 3 Phó Trưởng Ban. Trường hợp Ban Dân tộc được thành lập trên cơ sở Ban Dân tộc đã có của 1 đơn vị hành chính cấp tỉnh trước sắp xếp thì có không quá 2 Phó Trưởng Ban. Ban Đô thị của Hội đồng Nhân dân thành phố hình thành sau sắp xếp có không quá 2 Phó Trưởng Ban.

Ở đơn vị hành chính cấp tỉnh không thực hiện sắp xếp, mỗi Ban của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh có không quá 2 Phó Trưởng Ban.

Theo Nghị quyết, Hội đồng Nhân dân cấp xã có 1 Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân.

Nghị quyết số 108/2025/UBTVQH15 do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành quy định tiêu chuẩn, điều kiện thành lập Ban Dân tộc của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh.

Ban Dân tộc của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh được thành lập khi đáp ứng 2 trong 3 tiêu chuẩn, điều kiện, đó là: Tỉnh, thành phố có trên 20.000 người dân tộc thiểu số sinh sống tập trung thành cộng đồng làng, bản; Tỉnh, thành phố có trên 5.000 người dân tộc thiểu số đang cần Nhà nước tập trung giúp đỡ, hỗ trợ phát triển; Tỉnh, thành phố có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở địa bàn xung yếu về an ninh, quốc phòng; địa bàn xen canh, xen cư; biên giới có đông đồng bào dân tộc thiểu số nước ta và nước láng giềng thường xuyên qua lại.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng ký ban hành Nghị quyết số 103/2025/UBTVQH15 ban hành Quy chế làm việc mẫu của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố; Nghị quyết số 104/2025/UBTVQH15 ban hành Quy chế làm việc mẫu của Hội đồng nhân xã, phường, đặc khu.

Theo các Quy chế, hoạt động của Hội đồng Nhân dân phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phục vụ nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân; thực hiện hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Hội đồng Nhân dân hoạt động theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số, bảo đảm trách nhiệm giải trình gắn với cơ chế kiểm soát quyền lực. Đại biểu Hội đồng Nhân dân bình đẳng trong thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Nhân dân.

Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ban của Hội đồng Nhân dân chịu trách nhiệm và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao trước Hội đồng Nhân dân cùng cấp; ban hành văn bản theo thẩm quyền và được sử dụng con dấu của Hội đồng Nhân dân cùng cấp để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân báo cáo Thường trực Hội đồng Nhân dân về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Hội đồng Nhân dân giữ mối liên hệ chặt chẽ, thường xuyên với Ủy ban Nhân dân, các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và các cơ quan hữu quan trong việc chuẩn bị chương trình, nội dung kỳ họp Hội đồng Nhân dân và việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, bảo đảm đúng quy định pháp luật./.

Trình Nghị quyết quy định số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, cấp xã Chính phủ thống nhất thông qua dự thảo Tờ trình của Chính phủ gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, cấp xã.