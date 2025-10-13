Trình Nghị quyết quy định số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, cấp xã

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 323/NQ-CP về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định số lượng Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Trưởng Ban của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp xã và việc bố trí đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp xã hoạt động chuyên trách.

Cụ thể, Chính phủ thống nhất thông qua dự thảo Tờ trình của Chính phủ gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định số lượng Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Trưởng Ban của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp xã và việc bố trí đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp xã hoạt động chuyên trách, do Bộ Nội vụ trình tại Tờ trình số 8911/TTr-BNV ngày 3/10/2025.

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm về việc tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ; thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội; phối hợp chặt chẽ, chủ động báo cáo, giải trình trong quá trình thẩm tra, tiếp thu ý kiến của các cơ quan của Quốc hội về dự thảo Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo.

Theo dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Nhân dân cấp xã có 1 Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân. Mỗi ban của Hội đồng Nhân dân cấp xã được tính bình quân 2 Phó Trưởng ban.

Căn cứ quy mô diện tích tự nhiên, dân số, phân loại đơn vị hành chính, phân loại đô thị, quy mô kinh tế, tình hình thực tiễn của địa phương và định hướng của Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quyết định cụ thể số lượng Phó Trưởng Ban của Hội đồng Nhân dân ở từng đơn vị hành chính cấp xã bảo đảm tổng số lượng Phó Trưởng Ban của Hội đồng Nhân dân cấp xã của tỉnh, thành phố không vượt quá tổng số lượng tính theo khung bình quân quy định nêu trên.

Về số lượng Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, dự thảo quy định rõ. Tại tỉnh, thành phố thực hiện hợp nhất, sáp nhập thì số lượng Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh được quy định như sau: Thành phố thực hiện hợp nhất, sáp nhập 3 đơn vị hành chính cấp tỉnh có không quá 4 Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân.

Thành phố thực hiện hợp nhất, sáp nhập 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh có không quá 3 Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân; tỉnh thực hiện hợp nhất, sáp nhập có không quá 3 Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân; tại tỉnh, thành phố không thực hiện hợp nhất, sáp nhập có không quá 2 Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân.

Trường hợp bố trí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh là đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách thì số lượng Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quy định tại các khoản 1 và 2 giảm tương ứng 1 người.

Số lượng Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện theo quy định của Luật Thủ đô.

Về số lượng Phó Trưởng Ban của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, dự thảo quy định: Tại tỉnh, thành phố thực hiện hợp nhất, sáp nhập thì số lượng Phó Trưởng ban tại mỗi Ban của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh được quy định như sau: Tỉnh, thành phố thực hiện hợp nhất, sáp nhập 3 đơn vị hành chính cấp tỉnh có không quá 4 Phó Trưởng ban; tỉnh, thành phố thực hiện hợp nhất, sáp nhập 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh có không quá 3 Phó Trưởng ban; trường hợp Ban Dân tộc được thành lập trên cơ sở Ban Dân tộc đã có của 3 tỉnh, thành phố trước hợp nhất, sáp nhập thì có không quá 4 Phó Trưởng ban.

Trường hợp Ban Dân tộc được thành lập trên cơ sở Ban Dân tộc đã có của 2 tỉnh, thành phố trước hợp nhất, sáp nhập thì có không quá 3 Phó Trưởng ban; trường hợp Ban Dân tộc được thành lập trên cơ sở Ban Dân tộc đã có của 1 tỉnh, thành phố trước hợp nhất, sáp nhập thì có không quá 2 Phó Trưởng ban.

Tỉnh, thành phố không thực hiện hợp nhất, sáp nhập thì mỗi Ban có không quá 2 Phó Trưởng ban.

Trường hợp bố trí Trưởng ban của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh là đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách thì số lượng Phó Trưởng ban quy định tại các khoản 1 và 2 giảm tương ứng 1 người.

Số lượng Phó Trưởng ban của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện theo quy định của Luật Thủ đô.

Cũng theo dự thảo Nghị quyết, mỗi ban của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh có không quá 1 Ủy viên là đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách.

Số lượng Ủy viên của Ban của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội là đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách thực hiện theo quy định của Luật Thủ đô./.