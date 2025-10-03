Chỉ sáp nhập trường, điểm trường trong phạm vi một xã, phường

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản số 6165/BGDĐT-GDPT hướng dẫn sắp xếp, tổ chức các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp.

Hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ chỉ thực hiện sáp nhập trường, điểm trường trong phạm vi một đơn vị hành chính cấp xã; ưu tiên giữ lại các điểm trường có điều kiện thuận lợi (cơ sở vật chất, giao thông, dân cư tập trung); giải thể các điểm trường lẻ không đạt tiểu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu. Các cơ sở giáo dục thuộc diện dồn ghép phải được chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất tại điểm trường chính.

Ưu tiên các mô hình trường phổ thông có nhiều cấp học (tiểu học và trung học cơ sở) tại các khu vực dân cư thưa thớt hoặc nơi có điều kiện đi lại khó khăn; xem xét sáp nhập các trường mầm non, sáp nhập các trường tiểu học có quy mô nhỏ, dưới chuẩn trong cùng địa bàn cấp xã theo lộ trình phù hợp.

Đối với cơ sở giáo dục thường xuyên, sắp xếp, sáp nhập các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên thành trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên liên phường, xã thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên; sáp nhập trung tâm giáo dục thường xuyên với trung tâm giáo dục nghề nghiệp liên phường, xã trên cùng địa bàn cấp xã.

Sắp xếp, sáp nhập các trung tâm học tập cộng đồng theo địa bàn cấp xã; bảo đảm mỗi xã có một trung tâm học tập cộng đồng cấp xã.

Theo đó, nguyên tắc thực hiện sắp xếp phải đảm bảo không làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả cung ứng dịch vụ sự nghiệp công; tuân thủ các quy định hiện hành về quy mô trường, lớp, tiêu chuẩn cơ sở vật chất, định mức giáo viên; gắn với quy hoạch, quy mô dân số, mật độ dân cư và điều kiện địa lý.

Việc sắp xếp phải bảo đảm không làm giảm cơ hội tiếp cận giáo dục của trẻ em, học sinh, học viên; không thực hiện sáp nhập nếu khoảng cách địa lý giữa nơi ở và trường học quá xa hoặc điều kiện giao thông không phù hợp; đáp ứng yêu cầu về công tác phổ cập giáo dục và giáo dục bắt buộc.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông; không sáp nhập cơ sở giáo dục thường xuyên với trường phổ thông; bảo đảm nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện./.

