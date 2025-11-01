Xã hội

Giao thông

Cát tràn xuống Quốc lộ 1A đoạn qua Lâm Đồng, giao thông tạm thời gián đoạn

Lượng cát tràn xuống Quốc lộ 1A kéo dài khoảng 100m, nhiều đoạn cát tràn với độ dày hơn 0,5 m khiến phương tiện không thể lưu thông.

Chiều 1/11, mưa lớn kéo dài làm một khối lượng lớn cát từ đồi cao theo dòng nước tràn xuống Quốc lộ 1A đoạn qua xã Lương Sơn (Lâm Đồng), giao thông tạm thời gián đoạn.

Theo thông tin ban đầu, khu vực bị sự cố thuộc Quốc lộ 1A đoạn Km1651+100 qua địa bàn thôn Lương Đông, xã Lương Sơn.

Lượng cát tràn xuống Quốc lộ 1A kéo dài khoảng 100m, nhiều đoạn cát tràn với độ dày hơn 0,5 m khiến phương tiện không thể lưu thông.

Ngay khi vụ việc xảy ra, Công an xã Lương Sơn đã tiến hành chốt chặn, hướng dẫn phương tiện lưu thông theo hướng khác để đảm bảo an toàn.

Đến khoảng 18 giờ, lực lượng chức năng xã Lương Sơn đã huy động lực lượng và phương tiện tiến hành xử lý, ủi cát tạo sự thông thoáng một làn xe hướng từ Khánh Hòa đi Thành phố Hồ Chí Minh. Chiều lưu thông còn lại đang được xử lý.

Cũng trong chiều 1/11, mưa lớn cũng làm nước ngập tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết qua xã Hàm Kiệm (Lâm Đồng).

Hiện lực lượng chức năng chốt chặn và hướng dẫn phương tiện lưu thông theo hướng khác từ nút giao Ma Lâm và Phan Thiết để khắc phục sự cố./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Quốc lộ 1A #mưa lớn Lâm Đồng
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Huế: Thông tuyến Cao tốc La Sơn-Túy Loan

Huế: Thông tuyến Cao tốc La Sơn-Túy Loan

Ảnh hưởng mưa lớn, trên cao tốc La Sơn-Túy Loạn, đoạn qua thành phố Huế có nhiều đoạn bị sạt lở nghiêm trọng. Sau nhiều nỗ lực khắc phục, đến nay, các đoạn đường đã được thông tuyến