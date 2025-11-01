Cát tràn xuống Quốc lộ 1A đoạn qua Lâm Đồng, giao thông tạm thời gián đoạn

Chiều 1/11, mưa lớn kéo dài làm một khối lượng lớn cát từ đồi cao theo dòng nước tràn xuống Quốc lộ 1A đoạn qua xã Lương Sơn (Lâm Đồng), giao thông tạm thời gián đoạn.

Theo thông tin ban đầu, khu vực bị sự cố thuộc Quốc lộ 1A đoạn Km1651+100 qua địa bàn thôn Lương Đông, xã Lương Sơn.

Lượng cát tràn xuống Quốc lộ 1A kéo dài khoảng 100m, nhiều đoạn cát tràn với độ dày hơn 0,5 m khiến phương tiện không thể lưu thông.

Ngay khi vụ việc xảy ra, Công an xã Lương Sơn đã tiến hành chốt chặn, hướng dẫn phương tiện lưu thông theo hướng khác để đảm bảo an toàn.

Đến khoảng 18 giờ, lực lượng chức năng xã Lương Sơn đã huy động lực lượng và phương tiện tiến hành xử lý, ủi cát tạo sự thông thoáng một làn xe hướng từ Khánh Hòa đi Thành phố Hồ Chí Minh. Chiều lưu thông còn lại đang được xử lý.

Cũng trong chiều 1/11, mưa lớn cũng làm nước ngập tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết qua xã Hàm Kiệm (Lâm Đồng).

Hiện lực lượng chức năng chốt chặn và hướng dẫn phương tiện lưu thông theo hướng khác từ nút giao Ma Lâm và Phan Thiết để khắc phục sự cố./.

