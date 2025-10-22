Lào Cai: Chính quyền xã đề nghị lập mỏ bán đấu giá cát trôi vào làng sau bão

Ngày 22/10, ông Vũ Xuân Thủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai cho biết, ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10 khiến nhiều ngôi nhà ở thôn Làng Chút, xã Văn Bàn bị ngập sâu. Sau nước rút, lớp cát vàng dày từ 2-3m phủ kín nhà cửa và ruộng vườn, ước tính hơn 100 nghìn m3.

Hiện Ủy ban Nhân dân xã Văn Bàn đang phối hợp với các sở, ngành liên quan để quy hoạch khu vực này thành mỏ và lập phương án đấu giá số lượng cát này.

Trước đó, ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10 gây mưa lớn kéo dài, trong 2 ngày 29 - 30/9, 30 ngôi nhà ở thôn Làng Chút, xã Văn Bàn bị ngập sâu, nhiều công trình, cơ sở hạ tầng bị sập đổ và hư hỏng.

Sau khi nước lũ rút, thôn Làng Chút hiện lên với cảnh tượng hoang tàn, cát sỏi phủ kín mái nhà, ruộng vườn, lòng suối bị vùi lấp. Nhiều ngôi nhà sàn của người dân ngập sâu trong cát. Lượng cát vàng tồn đọng dưới thôn ước tính lên tới hàng trăm nghìn mét khối.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Bàn Vũ Xuân Thủy, trong quá trình phòng, chống mưa lũ vừa qua, lực lượng chức năng địa phương đã phối hợp sử dụng bao tải đựng cát trôi về để đắp đê tạm chống lũ; đồng thời, vận chuyển lượng cát lớn đến khu vực tập kết.

Việc vận chuyển cát được xã kiểm soát chặt chẽ, lực lượng công an và quân sự địa phương giám sát, kiểm đếm cụ thể. Đến nay, khoảng 4 nghìn m3 cát vàng được sử dụng vào việc đắp đê. Khối lượng cát còn lại ước tính hơn 100 nghìn m3 sẽ được lập phương án quản lý và tổ chức đấu giá trong thời gian tới.

Đến sáng 21/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai phối hợp với Sở Tài chính có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân xã Văn Bàn để khảo sát số lượng, thống nhất phương án xử lý và trình Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai.

Theo dự kiến, số lượng cát vàng đọng lại sau bão lũ sẽ được quy hoạch tại chỗ, thành lập mỏ và được bàn giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức đấu giá theo quy định. Việc khai thác và tận dụng lượng cát này không chỉ giúp giảm thiểu nguy cơ ảnh hưởng từ các đợt mưa bão tiếp theo, mà còn tránh lãng phí nguồn tài nguyên.

Thôn Làng Chút hiện có khoảng trên 30 hộ dân sinh sống; trong đó có 14 hộ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi bão lũ. Chính quyền địa phương đã làm việc với từng hộ để thống nhất phương án di dời; đồng thời, hỗ trợ thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho bà con. Địa phương sẽ định hướng để người dân mua bán, giao đất nhằm sắp xếp ổn định khu dân cư, hình thành bản khoảng 20 - 30 hộ./.

