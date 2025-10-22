Dừng chạy hai đôi tàu hỏa Huế-Đà Nẵng trong ngày 23-24/10 do bão số 12

Chiều 22/10, Công ty cổ phần Đường sắt Việt Nam thông tin: Do ảnh hưởng bão số 12 dự kiến gây mưa lớn tại khu vực Huế-Đà Nẵng, ngành đường sắt sẽ ngừng chạy hai đôi tàu HĐ1/2, HĐ3/4 có hành trình Huế-Đà Nẵng trong các ngày 23, 24/10/2025.

Hiện Công ty cổ phần Đường sắt Việt Nam đã thông báo qua tin nhắn SMS trực tiếp đến hành khách. Trong trường hợp không có nhu cầu đi lại, hành khách trả vé tại nhà ga đường sắt không mất phí trong vòng 30 ngày.

Để ứng phó với bão số 12, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và các Công ty cổ phần Đường sắt, Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt đang thực hiện nghiêm công điện của Cục Đường sắt Việt Nam.

Theo đó, khi xảy ra thiên tai, chỉ đạo các đơn vị điều chỉnh kế hoạch khai thác, chạy tàu để giảm số lượng các chuyến tàu chạy qua hoặc dừng đỗ ở những khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai; xây dựng phương án bảo quản hàng hóa, vận chuyển vật tư dự phòng, chuyển tải hành khách, chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men, vật dụng y tế trong trường hợp phải ngừng tàu do mưa lũ gây ra.

Cùng đó, các cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức kiểm tra các công trình, các vị trí xung yếu có nguy cơ mất an toàn do mưa, lũ gây ra và gia cố đảm bảo an toàn chạy tàu; thực hiện nghiêm túc chế độ tuần tra, chốt gác các công trình, vị trí xung yếu, khu vực trọng điểm như: cầu, hầm, đường yếu, dễ bị ngập nước, các công trình thông tin tín hiệu đường sắt, đảm bảo thông tin thông suốt, phục vụ an toàn chạy tàu; khu vực hay xảy ra lũ quét, các đoạn đường đèo dốc, đá rơi, đất sụt, các khu vực đường sắt ở phía hạ lưu đê, đập thủy lợi, hồ chứa nước...

Các cơ quan, đơn vị và địa phương chủ động tập trung vật tư, thiết bị và nhân lực sẵn sàng khắc phục hậu quả mưa, lũ và đảm bảo giao thông thông suốt, phải đảm bảo an toàn cho người, thiết bị thi công, cho các hạng mục công trình khi bị ảnh hưởng bởi mưa, lũ khi có sự cố xảy ra; cần đặc biệt chú ý các công trình ở miền núi hay có lũ đột xuất.

Hiện các cơ quan, đơn vị và địa phương cũng đang khẩn trương khắc phục hậu quả cơn bão số 10, bão số 11 gây ra trên các tuyến đường sắt quốc gia./.

Sớm hoàn thiện các bộ tiêu chuẩn làm cơ sở triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện, ban hành các bộ tiêu chuẩn Việt Nam tương đương ISO, làm cơ sở để triển khai các bước tiếp theo của dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc-Nam.