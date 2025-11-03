Tập trung ứng phó khẩn cấp, khắc phục hậu quả mưa lũ lớn tại Trung Bộ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 206/CĐ-TTg ngày 2/11 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ.

Thủ tướng yêu cầu tập trung khắc phục nhanh hậu quả thiên tai, nhanh chóng khôi phục sản xuất, bảo đảm cuộc sống cho người dân.

Các địa phương cần tiếp tục tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương, hỗ trợ, thăm hỏi gia đình có người thiệt mạng; khẩn trương tiếp cận các vùng bị chia cắt, cung cấp lương thực, nước uống, thuốc men, chăn màn, nhu yếu phẩm, bảo đảm không để ai thiếu ăn, thiếu mặc, rét, nước sinh hoạt.

Cùng với đó, huy động tối đa lực lượng quân đội, công an, đoàn thể hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa, dọn vệ sinh, khôi phục trường học, trạm y tế, bảo đảm học sinh sớm trở lại lớp, bệnh viện hoạt động bình thường…/.