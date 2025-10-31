Vận động, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 11, 12 gây ra

Trước những thiệt hại nặng nề do các cơn bão số 11, 12 và đợt mưa lũ kéo dài, gây ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản, đời sống của nhân dân, ngày 31/10, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, Trưởng Ban Vận động cứu trợ Trung ương đã ký ban hành Thông báo số 57 về việc tiếp tục vận động, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 11, 12 và mưa lũ gây ra.

Thực hiện Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 2/10/2025 về vận động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra, thời gian qua, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân trong và ngoài nước đã rất tích cực hưởng ứng, ủng hộ cả về vật chất, tinh thần.

Sự đóng góp quý báu đó đã góp phần giúp nhân dân vùng bị thiên tai khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Ban Vận động Cứu trợ Trung ương trân trọng ghi nhận và chân thành cảm ơn những nghĩa cử cao đẹp đó.

Tuy nhiên, ngay sau cơn bão số 10, các tỉnh khu vực miền Bắc, miền Trung tiếp tục hứng chịu những thiệt hại nặng nề do cơn bão số 11, 12 và đợt mưa lũ kéo dài, gây ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản, đời sống của nhân dân.

Nhiều địa phương hiện nay đang gặp muôn vàn khó khăn, cần tiếp tục nhận được sự quan tâm, chung tay hỗ trợ kịp thời của đồng bào cả nước để sớm khắc phục hậu quả thiên tai.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trân trọng kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, đồng bào trong và ngoài nước phát huy truyền thống “Tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách”, tiếp tục chung tay ủng hộ đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do các cơn bão số 11, 12 và mưa lũ gây ra.

Thông tin cụ thể về phương thức ủng hộ và địa chỉ tiếp nhận tiếp tục được thực hiện theo Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 2/10/2025.

Trước đó, nhằm thuận tiện cho tổ chức, cá nhân có thể ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc đã công bố thông tin về việc tiếp nhận ủng hộ trực tiếp hoặc thông qua tài khoản ngân hàng.

Cụ thể, các tài khoản công khai thông tin ủng hộ gồm:

Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank)

Tên tài khoản: Ban Vận động cứu trợ Trung ương; số tài khoản: 55102025 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh Đông Hà Nội.

Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên tài khoản: Ủy ban Trung Ương MTTQ Việt Nam - Ban Vận động cứu trợ Trung ương; số tài khoản: 8639699999 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Thăng Long.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank)

Tên tài khoản: Ban vận động cứu trợ Trung ương; số tài khoản: 1400666102025 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - chi nhánh Láng Hạ.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

Tên tài khoản: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban cứu trợ Trung ương; số tài khoản: 8888881010 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Sở giao dịch.

Các tài khoản không công khai thông tin ủng hộ gồm:

Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank)

Tên tài khoản: Ban Vận động cứu trợ Trung ương; số tài khoản: 22102025 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh Đông Hà Nội.

Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên tài khoản: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Vận động cứu trợ Trung ương; số tài khoản: 8680899999 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Tràng An.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank)

Tên tài khoản: Ban vận động cứu trợ Trung ương; số tài khoản: 1400888102025 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - chi nhánh Láng Hạ.

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Tên tài khoản: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban cứu trợ Trung ương; số tài khoản: 9999992025 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Sở giao dịch.

Tài khoản ngoại tệ USD gồm:

Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank)

Tên tài khoản: Ban Vận động cứu trợ Trung ương; số tài khoản: 118 600 102025 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh Đông Hà Nội. Swift Code: ICBVVNVX131.

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

Tên tài khoản: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban cứu trợ Trung ương; số tài khoản: 666.666.1010 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Sở giao dịch. Swift Code: BFTVVNVX.

Các tổ chức, cá nhân cũng có thể ủng hộ trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; địa chỉ: tầng 1, nhà A, số 46 phố Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Điện thoại hotline: 0984242025; 0933026868; 0786675133; 0983218721; 0819889888./.

