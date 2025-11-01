Triển lãm ảnh khắc họa cuộc sống của người Việt trẻ sinh ra tại Cộng hòa Séc

Diễn ra từ ngày 2 đến 21/11 tại Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA), Hà Nội, triển lãm ảnh “Little Hanoi: Thế hệ tiếp nối” sẽ mang đến góc nhìn cận cảnh về thế hệ trẻ gốc Việt ở Cộng hòa Séc.

Đây là phần tiếp nối của dự án nhiếp ảnh do Štěpánka Stein và Salim Issa thực hiện năm 2008 – một dự án tiên phong khi lần đầu tiên đưa cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc vào trung tâm của thực hành nghệ thuật thị giác. Vào giai đoạn ra mắt, đây là một chủ đề hầu như chưa được khai thác và chưa từng được biết đến trong lĩnh vực nghệ thuật.

Sau 17 năm, một thế hệ mới đã trưởng thành, tự tin, hòa nhập văn hóa. Trong suốt hành trình lớn lên, cảm giác được thuộc về, được công nhận và tìm thấy chỗ đứng của chính mình trong thế giới này luôn luôn hiện hữu như một nhu cầu tự nhiên. Đồng thời, chính thế hệ này đang mở ra những con đường riêng để các thế hệ tiếp theo có thể kế thừa và đi xa hơn trên hành trình ấy.

Một số tác phẩm trong triển lãm.

Theo ông Hynek Kmoníček, Đại sứ Cộng hòa Séc tại Việt Nam, triển lãm giới thiệu 60 bức ảnh chân dung của những người trẻ gốc Việt đang sinh sống tại Cộng hòa Séc, xen kẽ với hình ảnh phong cảnh các địa danh mang tính biểu tượng ở Việt Nam – quê hương của nhiều gia đình gốc Việt.

“Thế hệ thứ hai luôn gặp nhiều thử thách hơn thế hệ đầu tiên. Họ không chọn cuộc sống này, họ sinh ra trong đó, và giờ đây họ phải tự tìm cách đối diện. Hành trình họ vượt qua những khác biệt và thử thách ấy sẽ được khắc họa sinh động qua triển lãm lần này,” Đại sứ Hynek Kmoníček nói.

Những bức chân dung tại Triển lãm phản chiếu cuộc sống của những người trẻ trưởng thành giữa hai nền văn hóa, họ vừa mang trong mình sự gắn bó sâu sắc với cội nguồn Việt Nam, vừa bén rễ và hòa nhập trong đời sống văn hóa-xã hội Séc. Dự án là kết quả hợp tác giữa hai nhiếp ảnh gia Štěpánka Stein và Vendy Mlejnská, với phần biên tập nội dung do Nguyễn Trinh Thùy Dương đảm nhiệm.

Nhiếp ảnh gia Štěpánka Stein chia sẻ trong buổi gặp gỡ báo chí tại Hà Nội. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)



Nhiếp ảnh gia Štěpánka Stein bày tỏ: “Với tôi, nhiếp ảnh là cách nắm bắt những điều mà ngôn từ không thể diễn tả. Đó là cây cầu nối giữa các thế hệ, giữa những nền văn hóa và ký ức. Dự án ‘Little Hanoi: Thế hệ tiếp nối’ ra đời từ một nhu cầu và khát vọng sâu sắc: Thấu hiểu và lưu giữ những điều tưởng chừng như vô hình. Tôi tin rằng theo thời gian, dự án này sẽ mang trong mình ý nghĩa ngày càng lớn lao hơn, trở thành một ký ức biết lên tiếng, dịu dàng nhưng mạch lạc. Và có thể xa hơn, nó sẽ là một cây cầu của sự thấu hiểu.”

Triển lãm “Little Hanoi: Thế hệ tiếp nối” sẽ ra mắt tại Hà Nội vào ngày 2/11, trong khuôn khổ liên hoan nhiếp ảnh quốc tế Photo Hanoi’25, một hoạt động nghệ thuật quy mô quốc tế do Viện Pháp tại Việt Nam khởi xướng, phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, UNESCO và các đối tác trong nước và quốc tế thực hiện.

Sau khi được giới thiệu tại Hà Nội, triển lãm sẽ tiếp tục trưng bày tại Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2026, trước khi di chuyển đến Praha để trưng bày vào tháng 6/2026./.

'Hương sắc Việt Nam': Bản hòa ca tôn vinh phụ nữ Việt Nam trên đất Séc Mang thông điệp về sự gắn kết cộng đồng và lòng tự hào dân tộc, chương trình "Hương sắc Việt Nam" quy tụ sự tham gia của 28 câu lạc bộ phụ nữ đến từ khắp các vùng miền trên toàn Cộng hòa Séc.