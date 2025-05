Trao bằng "Tổ quốc Ghi công" cho thân nhân Liệt sỹ Nguyễn Ngọc Minh Nhật

Ngày 8/5, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trang trọng tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân Liệt sỹ, Thượng sỹ Nguyễn Ngọc Minh Nhật, sinh năm 2001, chiến sỹ Phòng Cảnh sát Cơ động, đã anh dũng hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ ngày 3/3 vừa qua.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Trần Thanh Hiển, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, nhấn mạnh Thượng sỹ Nguyễn Ngọc Minh Nhật là chiến sỹ trẻ đầy nhiệt huyết, dũng cảm, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và hết lòng phục vụ nhân dân.

Sự ra đi của đồng chí là mất mát to lớn đối với gia đình, đồng đội và lực lượng Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Sự hy sinh ấy sẽ mãi được ghi nhớ, là minh chứng sống động cho tinh thần “Công an Nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ.”

Thượng sỹ Nguyễn Ngọc Minh Nhật là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ Công an Nhân dân noi theo, xứng đáng được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, tri ân.

Thượng tá Trần Thanh Hiển thay mặt toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu gửi lời chia buồn sâu sắc, lòng biết ơn chân thành tới gia đình và mong gia đình vững vàng, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, cùng nhau vượt qua nỗi đau, vững bước trên chặng đường phía trước.

Thượng tá Trần Thanh Hiển đề nghị cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể, họ hàng và nhân dân trong khu phố thường xuyên quan tâm, chăm lo, hỗ trợ thân nhân gia đình Liệt sỹ Nguyễn Ngọc Minh Nhật.

Thay mặt cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh, Thượng tá Trần Thanh Hiển, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trao kinh phí hỗ trợ 1 tỷ đồng cho gia đình Liệt sỹ Nguyễn Ngọc Minh Nhật. Công an thành phố Đà Nẵng trao 10 triệu đồng hỗ trợ gia đình Thượng sỹ Nhật.

Trước đó sáng 3/3 vừa qua, tổ công tác Công an Phường 7, thành phố Vũng Tàu, mời đối tượng Trí, trú 110/28 Nguyễn An Ninh, Phường 7, thành phố Vũng Tàu, về trụ sở kiểm tra ma túy. Tuy nhiên, đối tượng đã chống đối, tấn công lại lực lượng chức năng. Công an tỉnh đã điều thêm lực lượng hỗ trợ. Trong quá trình khống chế đối tượng, Hạ sỹ Nguyễn Ngọc Minh Nhật đã bị đâm trọng thương. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, Hạ sỹ Nguyễn Ngọc Minh Nhật đã không qua khỏi.

Ngày 4/3 vừa qua, được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ký quyết định truy thăng cấp hàm vượt bậc từ Hạ sỹ lên Thượng sỹ nghĩa vụ cho đồng chí Nguyễn Ngọc Minh Nhật.

Cùng ngày, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” đối với Thượng sỹ Nguyễn Ngọc Minh Nhật.

Ngày 5/3 vừa qua, Chủ tịch nước đã truy tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì đối với Thượng sỹ Nguyễn Ngọc Minh Nhật./.

