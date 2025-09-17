Multimedia

Video

Gia Lai: Cận cảnh những thùng da lợn, mỡ lợn đã bốc mùi tại cơ sở lạp xưởng

Lực lượng chức năng phát hiện tại tầng 4 và 5 của cơ sở gần 100 thùng nhựa (loại 200 lít) chứa da lợn, mỡ lợn đã bốc mùi hôi thối; đồng thời phát hiện nhiều phụ gia hết hạn sử dụng.

Gia Lai: Cận cảnh những thùng da lợn, mỡ lợn đã bốc mùi tại cơ sở lạp xưởng

Ngày 17/9, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai cho biết vừa phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất lạp xưởng Gia Quý (số 838 – 844 đường Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn), phát hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng về an toàn thực phẩm.

Lực lượng chức năng phát hiện tại tầng 4 và 5 của cơ sở gần 100 thùng nhựa (loại 200 lít) chứa da lợn, mỡ lợn đã bốc mùi hôi thối; đồng thời phát hiện nhiều phụ gia hết hạn sử dụng.

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu chủ cơ sở xuất trình hồ sơ, chứng từ liên quan để làm rõ nguồn gốc nguyên liệu, điều kiện sản xuất.

Hiện các cơ quan chức năng đang kiểm đếm, phân loại toàn bộ nguyên liệu, phụ gia và thành phẩm để xử lý theo quy định pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)
#sản xuất lạp xưởng #da lợn #mỡ lợn Gia Lai
Theo dõi VietnamPlus

An toàn Thực phẩm

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Dùng chung một bộ sách giáo khoa từ năm học tới

Dùng chung một bộ sách giáo khoa từ năm học tới

Chủ trương bảo đảm cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc thống nhất với mục tiêu hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non và giáo dục bắt buộc đối với bậc Trung học cơ sở vào năm 2030.

Sông Tô Lịch sẽ hồi sinh như thế nào?

Sông Tô Lịch sẽ hồi sinh như thế nào?

Sau nhiều năm bị bức tử, hiện sông Tô Lịch đang đón nhận một luồng sinh khí mới. Những ngày qua, nước từ Hồ Tây liên tục được bổ cập vào sông Tô Lịch và mang lại hiệu quả bước đầu rõ rệt.