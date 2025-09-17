Gia Lai: Cận cảnh những thùng da lợn, mỡ lợn đã bốc mùi tại cơ sở lạp xưởng

Ngày 17/9, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai cho biết vừa phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất lạp xưởng Gia Quý (số 838 – 844 đường Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn), phát hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng về an toàn thực phẩm.

Lực lượng chức năng phát hiện tại tầng 4 và 5 của cơ sở gần 100 thùng nhựa (loại 200 lít) chứa da lợn, mỡ lợn đã bốc mùi hôi thối; đồng thời phát hiện nhiều phụ gia hết hạn sử dụng.

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu chủ cơ sở xuất trình hồ sơ, chứng từ liên quan để làm rõ nguồn gốc nguyên liệu, điều kiện sản xuất.

Hiện các cơ quan chức năng đang kiểm đếm, phân loại toàn bộ nguyên liệu, phụ gia và thành phẩm để xử lý theo quy định pháp luật./.