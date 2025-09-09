Hà Nội: Thu giữ 1 tấn ‘lạp xưởng nướng đá’ không rõ nguồn gốc

Ngày 9/9, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, Đội phòng ngừa điều tra án kinh tế, tham nhũng, môi trường trong lĩnh vực khác, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an thành phố Hà Nội) phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 14 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) tiến hành kiểm tra một cơ sở kinh doanh thực phẩm có địa chỉ tại ngõ 61, phố Yên Hòa, phường Yên Hòa.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 9.400 sản phẩm xúc xích lạp xưởng (tương đương khoảng 1 tấn) dán tem nhãn nước ngoài, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, không có tem nhãn phụ tiếng Việt, không có giấy tờ kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Toàn bộ số sản phẩm xúc xích lạp xưởng này đã bị lực lượng chức năng tạm giữ để xác minh theo đúng quy định.

Chủ số thực phẩm này được xác định là P.T.H (sinh năm 1988, trú phường Trung Hòa).

Làm việc với lực lượng chức năng, chủ số thực phẩm này khai nhận toàn bộ số hàng trên được thu mua trôi nổi trên thị trường từ nhiều nguồn khác nhau; sau đó phân phối ra thị trường, chủ yếu là các quán ăn vỉa hè và khu vực cổng trường học.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục làm rõ./.

