Huế: Phát hiện vụ vận chuyển 1 tấn sụn chân gà không rõ nguồn gốc

Ngày 8/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Huế, trong quá trình tuần tra kiểm tra, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đã phát hiện một phương tiện chở số lượng lớn sụn chân gà không rõ nguồn gốc.

Cụ thể, vào khoảng 11 giờ 40 phút cùng ngày, tại Km 800+500 Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn phường Phong Thái, thành phố Huế, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Huế phát hiện xe ô tô khách Lào biển kiểm soát UN2359 chạy hướng Bắc-Nam, có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe để tiến hành kiểm tra.

Lực lượng chức năng đã yêu cầu lái xe Nguyễn Văn Khoa (sinh năm 1986, trú tại thành phố Đà Nẵng) mở khoang xe khách và phát hiện có 19 thùng xốp đóng kín, ngụy trang qua lớp ni lông.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn sụn chân gà đã bốc mùi với tổng trọng lượng khoảng 1 tấn.

Qua làm việc, lái xe Nguyễn Văn Khoa khai nhận vận chuyển thuê 19 thùng sụn chân gà từ cửa khẩu của Lào đưa về Đà Nẵng để tiêu thụ.

Phòng Cảnh sát giao thông đang phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Huế tiếp tục xác minh làm rõ./.

