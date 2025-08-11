Hàng trăm tấn thịt sấy khô được làm từ nguyên liệu không rõ nguồn gốc

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Vũ Thị Hường (trú tại xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ) về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Theo thông tin ban đầu của Cơ quan điều tra, nắm bắt được thông tin về thủ đoạn của các đối tượng, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên MQ Food (trước đây là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cương Hường) tại thôn 1, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ (trước thuộc xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) do Vũ Thị Hường làm giám đốc.

Cơ quan chức năng đã phát hiện 3 kho đông lạnh chứa 30 tấn thịt trâu, thịt lợn tươi và 1 tấn lạp xưởng tươi; 1 kho bảo quản thành phẩm chứa 3 tấn thịt trâu sấy khô và 3,4 tấn thịt lợn sấy khô đã đóng gói thành phẩm.

9 lò xấy không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được sử dụng để sấy thịt. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở chưa xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của các loại thực phẩm trên.

Tiếp tục mở rộng kiểm tra cơ sở sản xuất thực phẩm của Vũ Thị Hiền (xã Vĩnh Hưng, chị ruột của Vũ Thị Hường), Cơ quan chức năng phát hiện thêm 300kg thịt sấy đang được đóng gói, cùng 2 máy hút chân không và nhiều bao bì mang thương hiệu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cương Hường.

Qua công tác điều tra, xác minh Cơ quan chức năng Công an tỉnh Phú Thọ xác định, toàn bộ nguyên liệu là thịt trâu, thịt lợn đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ; phần lớn không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ. Một số lô hàng trong kho đông lạnh đã bốc mùi hôi thối.

Đáng chú ý, để tạo lòng tin với người tiêu dùng, Hường đã lập chi nhánh “ảo” có tên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cương Hường (sau đổi tên thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên MQ Food) có địa chỉ tại số nhà 22, ngách 15, ngõ 200, Minh Khai (thành phố Hà Giang cũ) và in lên bao bì sản phẩm kèm theo dòng chữ “Đặc sản vùng cao” dù công ty không có hoạt động sản xuất, kinh doanh nào tại địa phương này.

Ngoài ra, Hường còn mua chứng nhận HACCP (là hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm giới hạn của thực phẩm, được công nhận là một hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm trên toàn thế giới) in lên bao bì sản phẩm, tự thiết kế mã QR dán trên bao bì, dù chưa đăng ký với cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Bao bì nhãn mác “Đặc sản vùng cao” nhưng nguyên liệu chủ yếu là hàng không đảm bảo chất lượng. (Ảnh: TTXVN phát)

Thông qua chiêu thức này, từ năm 2020 đến khi bị phát hiện, Vũ Thị Hường đã sử dụng hơn 1.000 tấn thịt đông lạnh để sản xuất khoảng 400 tấn thịt sấy khô, thu về ước tính hơn 100 tỷ đồng.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ điều tra mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

