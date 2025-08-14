Phát hiện nhiều xe tải chở lợn không rõ nguồn gốc đi tiêu thụ

Ngày 14/8, Đội Quản lý thị trường số 6 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Cao Bằng), Đội kiểm soát liên ngành 389 tỉnh phối hợp với Tổ Cảnh sát giao thông Đông Khê (thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Cao Bằng) khi đang tuần tra, kiểm soát tại địa bàn các xã Thạch An và Đông Khê thì phát hiện 4 xe tải có dấu hiệu nghi vấn vận chuyển lợn không rõ nguồn gốc.

Đoàn công tác phát hiện các xe tải biển kiểm soát 12C-123.xx, do lái xe Nguyễn Văn Chương (trú tại xã Điềm He, tỉnh Lạng Sơn) điều khiển; 20C-184.xx, do lái xe Nguyễn Hữu Đạt (trú tại xã Trại Cau, tỉnh Thái Nguyên) điều khiển; 98C-129.xx, do lái xe Lương Văn Biển (trú tại xã Quốc Khánh, tỉnh Lạng Sơn) điều khiển; 14K-027.xx, do lái xe Nguyễn Thế Hà (trú tại phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển, đang trên đường vận chuyển tổng số 35 con lợn ra khỏi địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Cùng ngày, lực lượng Công an xã Đức Long, tỉnh Cao Bằng phối hợp với Tổ tuần tra, kiểm soát phòng, chống bệnh dịch động vật của xã phát hiện xe tải biển kiểm soát 12C-123.xx, do lái xe Hoàng Văn Hiên (trú tại xã Chí Lễ, tỉnh Lạng Sơn) điều khiển, đang trên đường vận chuyển 13 con lợn ra khỏi địa bàn để tiêu thụ.

Các lái xe không xuất trình được giấy tờ liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ; không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh.

Lực lượng chức năng tạm giữ tang vật; phối hợp với Chi cục Chăn nuôi tỉnh thực hiện cách ly, lấy mẫu máu để xét nghiệm virus dịch tả lợn châu Phi theo quy định.

Trước đó, ngày 5/8, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cao Bằng đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, phường tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi; đặc biệt, tạm dừng toàn bộ hoạt động mua bán, vận chuyển lợn tại các chợ gia súc thuộc địa bàn các xã quản lý; chỉ đạo lực lượng Công an xã phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường tuần tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật./.

