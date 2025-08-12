Hà Nội kiểm soát không để dịch tả lợn châu Phi lan rộng

Mặc dù dịch bệnh tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp nhưng các xã, phường của Hà Nội trong thời gian qua đã kiểm soát tốt dịch bệnh, không để dịch bệnh bùng phát và lan ra diện rộng.

Cụ thể, các xã Bất Bạt, Đoài Phương, Yên Xuân và một số địa phương của Hà Nội đã triển khai kịp thời, hiệu quả biện pháp phòng, chống bệnh dịch bệnh tả lợn châu Phi.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã phường hướng dẫn người dân thực hiện tốt việc giám sát, khoanh vùng, xử lý ổ dịch, tổ chức tiêu hủy, vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi; góp phần quan trọng trong việc kiểm soát tình hình, không để dịch bệnh lan rộng, bùng phát diện rộng trên địa bàn.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 22 xã, phường trên địa bàn thành phố với tổng số 152 thôn, 487 hộ gia đình bị ảnh hưởng.

Tổng số lợn buộc phải tiêu hủy là 10.481 con; trong đó có 728 con lợn nái, đực giống, 9.753 con lợn thương phẩm, tổng trọng lượng lợn bị tiêu hủy lên tới 662.692kg.

Các xã, phường bị ảnh hưởng nhiều bởi bệnh dịch tả lợn châu Phi gồm các xã Cổ Đô, Ba Vì, Bất Bạt, Suối Hai, Đoài Phương, Yên Xuân, Yên Lãng, Vật Lại, Quảng Oai, Dương Hòa, Đa Phúc, Chương Dương, Sóc Sơn, Phúc Sơn, Phúc Lộc và phường Sơn Tây, Tùng Thiện.... với nguy cơ bùng phát bệnh dịch tả lợn châu Phi rất cao.

Trước đó, ngày 16/6, Hà Nội ghi nhận ổ dịch bệnh tả châu Phi đầu tiên tại xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín (nay là xã Thượng Phúc) Hà Nội. Sau khi được phát hiện, xử lý kịp thời, đến ngày 19/7/2025, ổ dịch này đã qua 21 ngày không phát sinh con ốm, chết, dương tính với virus.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, Ủy ban Nhân dân các xã Bất Bạt, Đoài Phương, Yên Xuân và một số địa phương trong việc triển khai kịp thời, hiệu quả các biện pháp phòng, chống bệnh dịch bệnh tả lợn châu Phi.

Để chủ động kiểm soát hiệu quả bệnh dịch tả lợn châu Phi và các dịch bệnh nguy hiểm khác trên đàn gia súc, gia cầm, ông Nguyễn Mạnh Quyền đã yêu cầu sở, ngành, đơn vị, Ủy ban Nhân dân các xã, phường cần tập trung vào giám sát, phát hiện sớm, xử lý kịp thời dịch bệnh.

Song song đó, các đơn vị phải thực hiện đồng bộ giải pháp phòng, chống theo chỉ đạo Trung ương, thành phố Hà Nội.

Đồng thời phát huy vai trò của hệ thống chính trị; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu địa phương.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cần phối hợp Công an thành phố Hà Nội, lực lượng quản lý thị trường, cơ quan liên ngành kiểm soát vận chuyển, giết mổ, kinh doanh sản phẩm từ động vật; biến tuyên truyền rộng rãi để người dân thấy được tác hại nguy hiểm của dịch bệnh không che giấu dịch, thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học.

Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phân công nhiệm vụ cụ thể cho Ủy ban Nhân dân các xã, phường triển khai biện pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi theo đúng quy định.

Các địa phương tăng cường kiểm soát vận chuyển, xử lý nghiêm hành vi vi phạm. Trong quá trình chống dịch bệnh các địa phương phải sử dụng hiệu quả ngân sách, kịp thời đề xuất hỗ trợ nếu thiếu.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội chủ trì Kế hoạch tháng tổng vệ sinh, khử trùng, kết hợp tiêm phòng vắc xin đợt 2 năm 2025, tham mưu phân cấp trong quản lý nông nghiệp.

Đồng thời, hướng dẫn chuyên môn cho xã, phường; tổ chức kiểm tra liên ngành, tháo gỡ khó khăn tại cơ sở; rà soát thiệt hại, đề xuất kế hoạch tái cơ cấu đàn lợn theo hướng an toàn sinh học, bền vững.

Để kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm không để lợn bệnh lưu hành trên thị trường, Phó Chỉ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu Sở Công Thương Hà Nội theo dõi thị trường, đảm bảo cung - cầu thịt lợn; kiểm soát thịt lợn tại chợ, siêu thị, cơ sở giết mổ; xử lý nghiêm sản phẩm không rõ nguồn gốc, không kiểm dịch.

Đối với việc xét nghiệm thịt lợn trước khi tiêu thụ, kinh phí phòng chống dịch thì Sở Tài chính cần tham mưu để Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội bố trí đủ kinh phí.

Ngoài ra, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức và vận động người dân tiêu dùng sản phẩm rõ nguồn gốc, đã kiểm soát.

Sở Y tế phối hợp các cơ quan liên quan giám sát nguy cơ lây từ động vật sang người; đề xuất mô hình trung tâm xét nghiệm liên ngành về an toàn thực phẩm.

Công an Thành phố tăng cường kiểm tra, kiểm soát vận chuyển, giết mổ, kinh doanh sản phẩm động vật; xử lý nghiêm hành vi vi phạm vệ sinh thú y và phòng, chống dịch./.

