Gia Lai phát hiện cơ sở sản xuất lạp xưởng dùng nguyên liệu bốc mùi hôi thối

Ngày 17/9, lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất lạp xưởng Gia Quý (số 838-844 đường Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn) và phát hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng về an toàn thực phẩm.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận cơ sở có hệ thống dây chuyền sản xuất, kho lạnh để phục vụ chế biến và đóng gói lạp xưởng.

Tuy nhiên, tại tầng 4 và 5 của căn nhà số 840, đoàn kiểm tra phát hiện gần 100 thùng nhựa (loại 200 lít) chứa da heo, mỡ heo trong tình trạng bốc mùi hôi thối.

Ngoài ra, trong kho phụ gia, nhiều sản phẩm đã hết hạn sử dụng cũng được phát hiện.

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu chủ cơ sở xuất trình hồ sơ, hóa đơn, chứng từ liên quan để chứng minh nguồn gốc nguyên liệu, điều kiện sản xuất cũng như tính hợp pháp của số phụ gia.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm đếm, phân loại toàn bộ nguyên liệu, phụ gia và thành phẩm tại cơ sở để xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc đang được các lực lượng chức năng của tỉnh Gia Lai tiếp tục xác minh làm rõ./.

