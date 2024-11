1/4 số trẻ sơ sinh tử vong tại Việt Nam là do đẻ non tháng, nhẹ cân

Hiện nay, mỗi năm trên thế giới có hơn 13 triệu trẻ sinh non (cứ 10 trẻ thì có 1 trẻ sinh non) trong khi tại Việt Nam, 1/4 số trẻ sơ sinh tử vong là do đẻ non tháng, nhẹ cân.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Ngô Tân Phượng tặng quà cho cho gia đình các bé sinh non và sơ sinh đang được chăm sóc và nuôi dưỡng tại Bệnh viện Sản-Nhi. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)

Ngày 16/11, tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố Bắc Ninh, Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) phối hợp tổ chức Lễ míttinh Việt Nam hưởng ứng Ngày thế giới vì trẻ sinh non năm 2024.

Phát biểu tại Lễ míttinh, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn khẳng định thời gian qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu, thực hiện hoàn thành trước thời hạn các mục tiêu thiên niên kỷ cũng như thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Tuy nhiên, công tác chăm sóc sức khỏe của Việt Nam đang phải đối mặt với 3 vấn đề chính cần quan tâm đặc biệt là: sự khác biệt khoảng cách về sức khỏe bà mẹ, trẻ em giữa các vùng, miền; tốc độ giảm tử vong trẻ sơ sinh chậm hơn nhiều so với tốc độ giảm tử vong ở trẻ dưới 1 tuổi và tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi; tử vong trẻ em dưới 5 tuổi của Việt Nam còn khoảng cách khá xa so với các nước phát triển.

Để giảm tỷ lệ trẻ đẻ non, nhẹ cân, góp phần giảm tử vong trẻ sơ sinh, bên cạnh sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực của ngành y tế, Thứ trưởng Bộ Y tế kêu gọi sự phối hợp của các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương; sự chung tay của toàn thể cộng đồng, ý thức và thực hiện chăm sóc sức khỏe của phụ nữ có thai; cùng với sự tham gia hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp trong và ngoài nước để triển khai đồng bộ các giải pháp từ truyền thông, đến việc chăm sóc phụ nữ có thai, dự phòng sinh non và chăm sóc, điều trị cho trẻ sinh non toàn diện.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Ngô Tân Phượng cho biết cùng với phát triển kinh tế, Bắc Ninh luôn quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục và an sinh xã hội. Đối với lĩnh vực y tế, Bắc Ninh là một trong những địa phương có chất lượng y tế cao trong cả nước.

Công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em luôn nhận được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và hưởng ứng tích cực từ tổ chức, cá nhân trong tỉnh. Bắc Ninh đã và đang tích cực thực hiện cải thiện chăm sóc sức khỏe cho trẻ sơ sinh và nhẹ cân của tỉnh và các vùng lân cận.

Triển khai thực hiện Đề án “Ứng dụng phát triển kỹ thuật cao ngành y tế Bắc Ninh, giai đoạn 2022-2028," Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh đã áp dụng thành công kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Bệnh viện đã và đang điều trị, chăm sóc, nuôi dưỡng thành công nhiều trẻ sinh non/nhẹ cân dưới 1.000 gram, trong đó có những trẻ cân nặng 500 gram, qua đó mang lại niềm vui đối với gia đình có trẻ sinh non, là nguồn cổ vũ động viên cho cán bộ y tế của tỉnh với mục tiêu bảo đảm mọi trẻ sinh non đều được chăm sóc sức khỏe tốt.

Các lãnh đạo và các đại biểu phát động hưởng ứng Ngày thế giới vì trẻ sinh non. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)

Hiện nay, mỗi năm trên thế giới và tại Việt Nam có hơn 13 triệu trẻ sinh non (cứ 10 trẻ thì có 1 trẻ sinh non). Sinh non là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ sơ sinh. Tại Việt Nam, 1/4 số trẻ sơ sinh tử vong là do đẻ non tháng, nhẹ cân.

Nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, góp phần giảm thiểu nguy cơ sinh non, đồng thời đẩy mạnh các hỗ trợ can thiệp, cải thiện tình trạng sức khỏe của trẻ sinh non, giúp trẻ được sống khỏe mạnh, phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần, Bộ Y tế phát động triển khai trên toàn quốc Tháng cao điểm hành động vì trẻ sinh non từ ngày 1-30/11/2024.

Các hoạt động nhằm huy động cộng đồng, các bộ, ngành trong việc tham gia chăm sóc phụ nữ có thai, dự phòng sinh non, chăm sóc, điều trị cho trẻ sinh non.

Sau Lễ míttinh, các lãnh đạo, đại biểu đã đến thăm, trao 100 suất quà tặng gia đình có trẻ sinh non và sơ sinh đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Bệnh viện Sản-Nhi Bắc Ninh./.

Trẻ sinh non có thể mắc nhiều bệnh mạn tính ở tuổi thanh thiếu niên Theo nghiên cứu, nguy cơ đa bệnh lý cao nhất được phát hiện ở trẻ sinh ra trước 28 tuần của thai kỳ và nguy cơ này đối với trẻ sinh sớm ở tuần thứ 37-38 cao hơn chút ít so với những trẻ sinh đủ tháng.