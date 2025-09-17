Mỗi năm chi 30.000 tỷ đồng dành cho việc khám sức khỏe toàn dân

Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Nghị quyết 72 đề cập toàn diện đến các yếu tố tổng hợp để bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân như: Chăm sóc sức khỏe thể chất; sức khỏe tinh thần; tuổi thọ; chất lượng sống; tiếp cận công bằng ở mức cơ bản nhất (vì quyền lợi của người nghèo, đối tượng yếu thế); phòng bệnh và y tế dự phòng; chuyển đổi số; đổi mới tư duy quản lý và huy động các nguồn lực đầu tư gắn với trách nhiệm của các cơ quan liên quan).

Theo Nghị quyết, người dân được tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng, hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn diện. Từ 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 01 lần, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế. Đến năm 2030, người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình.

Ngày 17/9, Tiến sỹ Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho hay để thực hiện mục tiêu trên, Bộ Y tế đã và đang khẩn trương triển khai các giải pháp quản lý sức khỏe theo vòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế. Bộ Y tế đang xây dựng đề án trình Chính phủ ban hành kế hoạch hành động, trong đó quy định rõ nội dung, danh mục xét nghiệm và cận lâm sàng cần thiết.

Tiến sỹ Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế). (Ảnh: T.G/Vietnam+)

Mục tiêu là thiết kế gói khám hiệu quả, tận dụng tối đa chi phí nhưng không lãng phí, đồng thời tạo điều kiện để mọi người dân đều có cơ hội được kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Chi phí gói khám dự kiến khoảng 300.000 đồng/người/năm.

"Dân số Việt Nam khoảng 100 triệu người. Gói khám sức khỏe định kỳ dự kiến 300.000 đồng/người/năm, tổng kinh phí khoảng 30.000 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Nhà nước chi khoảng 25.000 tỷ đồng, phần còn lại do người sử dụng lao động chi trả cho khoảng 16 triệu lao động và các nguồn xã hội hóa đảm nhận," ông Đức cho hay.

Theo ông Đức, Nghị quyết số 72-NQ/TW chuyển trọng tâm từ "chữa bệnh" sang "phòng bệnh," lấy y tế dự phòng và y tế cơ sở làm nền tảng, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng và quản lý sức khỏe toàn diện ngay tại trạm y tế cấp xã. Để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, Bộ Y tế sẽ đầu tư đồng bộ về nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị cho y tế cơ sở.

Bộ Y tế sẽ triển khai các giải pháp đột phá về nhân lực, ưu tiên bố trí, huy động và tạo cơ chế, chính sách vượt trội, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo. Trong giai đoạn 2025-2030, mỗi năm các địa phương sẽ luân phiên điều động ít nhất 1.000 bác sỹ về trạm y tế xã, bổ sung bác sỹ cơ hữu để đến năm 2027 mỗi trạm có 4-5 bác sỹ và đến năm 2030 đạt đủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao./.

