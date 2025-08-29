Phát động 'Chắp cánh ước mơ cho trẻ em khuyết tật': Vận động quyên góp 2 tỷ đồng

Ngày 29/8, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam phối hợp với Cổng thông tin điện tử Nhân đạo Quốc gia 1400 tổ chức Chương trình vận động ủng hộ “Chắp cánh ước mơ cho trẻ em khuyết tật” lần thứ 2, năm 2025.

Sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ các hoạt động tại Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc," diễn ra từ 28/8-5/9/2025. Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa chào mừng 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam Ngô Sách Thực cho biết đến nay, đã qua 10 lần tổ chức, chương trình “Thắp sáng niềm tin cho em” do Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam khởi xướng đã vận động quyên góp giúp đỡ, mang cơ hội học tập, khám sàng lọc, phẫu thuật, trị liệu phục hồi chức năng, hướng nghiệp, việc làm cho hàng triệu trẻ khuyết tật trong cả nước.

Chương trình đã gieo niềm tin và tình yêu cuộc sống cho các em, cùng với sự giúp đỡ, sẻ chia của gia đình, bạn bè và cộng đồng. Niềm tin yêu sẽ giúp cho các em có nghị lực vượt qua chính mình. Sự giúp đỡ, sẻ chia của mọi người chung quanh là điểm tựa để các em vươn lên, trưởng thành.

Chương trình “Thắp sáng niềm tin cho em” năm 2025 có chủ đề “Chắp cánh ước mơ cho trẻ em khuyết tật." Đây là hoạt động chào mừng các sự kiện lớn, trọng đại của đất nước, 50 năm ngày giải phóng miền Nam, 80 năm cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 với mục tiêu rất cụ thể từng đợt.

Qua triển khai từ đầu năm đến nay tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Tĩnh, trên 6.000 em đã được nhận sự hỗ trợ của chương trình.

Chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), hưởng ứng ngày người khuyết tật Việt Nam 18/4, Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam phối hợp với Cổng thông tin 1400 tổ chức Chương trình “Chắp cánh ước mơ cho trẻ em khuyết tật” từ ngày 20/2/2025 đến ngày 30/4/2025.

Kết quả là trên 3.600 em đã được hỗ trợ, trong đó có 5 em được tặng máy tính, chắp cánh cho ước mơ cho các em được học tập, khởi nghiệp.

Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em ngày 1/6/2025, Hội đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chức Chương trình “Thắp sáng niềm tin cho em” lần thứ 10.

Chương trình đã nhận được sự ủng hộ và cam kết hỗ trợ các cháu trên 2 tỷ đồng, tặng quà, học bổng cho trẻ em khuyết tật tiêu biểu vượt khó vươn lên, hỗ trợ các em khuyết tật vùng bị ảnh hưởng bão lũ, khám sàng lọc phẫu thuật cho trên 2.400 em, trong đó tặng máy tính cho 40 em khuyết tật có khả năng sử dụng thành thạo, có ước mơ khởi nghiệp tại 6 tỉnh hưởng ứng chuyển đổi số quốc gia.

Chủ tịch Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam Ngô Sách Thực chia sẻ trước thềm năm học mới 2025-2026 và chuẩn bị đón Tết Trung Thu, Hội tiếp tục phát động chương trình “Chắp cánh ước mơ cho trẻ em khuyết tật” lần thứ 2 năm 2025 nhằm vận động quyên góp 2 tỷ đồng để hỗ trợ cho ít nhất 2.000 trẻ em khuyết tật trong độ tuổi đi học có hoàn cảnh khó khăn, có tinh thần vượt khó trong học tập năm học 2025-2025.

Chương trình sẽ tặng máy tính cho học sinh khuyết tật tiêu biểu, đam mê công nghệ thông tin; hỗ trợ điều trị bệnh, phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật tại cộng đồng; tặng quà cho trẻ em khuyết tật nhân dịp Tết Trung Thu năm 2025, đặc biệt ưu tiên cho trẻ em khuyết tật thuộc các vùng bị thiệt hại do bão lũ, thiên tai…

Dự kiến, chương trình sẽ hỗ trợ mỗi cháu từ 1 đến 2 triệu đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm thiết yếu.

Theo ông Ngô Sách Thực, đối tượng thụ hưởng chính của chương trình là trẻ em khuyết tật trong độ tuổi đi học, có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật bị ảnh hưởng bão lũ, trẻ em khuyết tật điều trị bệnh nặng, trẻ em có tinh thần vượt khó, có ước mơ khởi nghiệp…

Phấn đấu cả năm 2025, có 1 vạn em nhận được sự hỗ trợ của chương trình. Đến năm 2026, mỗi tỉnh có ít nhất 5 em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, giỏi máy tính, có ước mơ khởi nghiệp được tặng máy tính của chương trình.

Việc tổ chức chương trình nhằm vận động các nguồn lực của các tổ chức, cá nhân thiện nguyện trợ giúp, tạo điều kiện cho trẻ em khuyết tật được bảo vệ chăm sóc theo pháp luật về trẻ em và người khuyết tật, giúp các em hòa nhập với cộng đồng, qua đó, lan tỏa gương “người tốt, việc tốt," cổ vũ tinh thần vượt khó vươn lên, phát huy giá trị văn hóa nhân ái, đùm bọc, đoàn kết của dân tộc Việt Nam.

Chương trình vận động ủng hộ “Chắp cánh ước mơ cho trẻ em khuyết tật” lần thứ 2, năm 2025 triển khai từ ngày 15/8/2025 đến 31/12/2025, thông qua hình thức vận động quét mã Viet QR. Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam phối hợp với cổng thông tin 1400 tổ chức vận động sự ủng hộ thông qua hình thức Quét mã VietQR, trực tiếp chuyển vào tài khoản của Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank, số tài khoản VNĐ: 0021 0000 19233 - CIF: 53 220 và số tài khoản USD: 0021 3700 30720 - CIF: 53 220. Nhà tài trợ có thể trực tiếp mang tiền và quà đến trao tặng cho các cháu. Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam cam kết mọi sự đóng góp được sao kê công khai minh bạch. Đồng thời, phối hợp với địa phương, cơ sở trợ giúp đúng đối tượng, tổ chức trao, chụp hình, cổ vũ, lan tỏa gương vượt khó.

Vận động các nguồn lực ủng hộ trẻ em khuyết tật thoát khỏi khó khăn Từ ngày 1/6 đến ngày 6/10, Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam sẽ thực hiện vận động trên 2 tỷ đồng tặng quà, học bổng cho 1.000 trẻ em khuyết tật tiêu biểu vượt khó vươn lên.