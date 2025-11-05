Nga phát triển tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân thế hệ mới

Ngày 4/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố khởi động phát triển tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân thế hệ tiếp theo. Tốc độ của loại tên lửa mới này sẽ nhanh hơn gấp ba lần tốc độ âm thanh.

Phát biểu trong lễ trao giải cho các nhà phát triển tên lửa Burevestnik và Poseidon, người đứng đầu nước Nga khẳng định, tên lửa hành trình chiến lược tầm xa không giới hạn chạy bằng năng lượng hạt nhân Burevestnik và tàu ngầm không người lái Poseidon sẽ đảm bảo sự cân bằng chiến lược trong suốt thế kỷ 21.

Ông giải thích rằng Burevestnik và Poseidon chỉ sử dụng vật liệu sản xuất trong nước. Nhà lãnh đạo Nga cho biết quá trình chế tạo ra hai loại vũ khí trên đã giúp Nga đạt được những đột phá không chỉ trong ngành công nghiệp quốc phòng mà còn trong nhiều lĩnh vực dân sự.

Điều này đã giúp thực hiện một số dự án và chương trình quốc gia ưu tiên, bao gồm: năng lượng hạt nhân quy mô nhỏ, xây dựng các nhà máy điện cho khu vực Bắc Cực, khám phá vũ trụ, cung cấp năng lượng cho tàu vũ trụ vận tải hạng nặng mà Nga đang phát triển, cũng như cho một trạm mặt trăng tiềm năng.

Tổng thống Nga lưu ý rằng các lò phản ứng cỡ nhỏ trong tên lửa Burevestnik và Poseidon có thể được sử dụng để tạo ra các nguồn năng lượng phục vụ khai thác khoáng sản, cung cấp ánh sáng và nhiệt độ cho các vùng lãnh thổ xa xôi, đồng thời cải thiện hiệu quả các cuộc thám hiểm ngầm khám phá đại dương.

Trước đó, ngày 26/10, Nga đã tuyên bố thử nghiệm thành công tên lửa hành trình Burevestnik chạy bằng năng lượng hạt nhân mới, có khả năng bay trên không trong thời gian dài và tránh được các hệ thống phòng không của đối phương./.

