Tên lửa hành trình Burevestnik của Nga có những ưu thế gì?

RIA Novosti đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 29/10 khẳng định tên lửa hành trình Burevestnik sử dụng năng lượng hạt nhân của nước này có “những ưu thế không thể phủ nhận."

Tổng thống Putin cho biết lò phản ứng hạt nhân được tích hợp trong tên lửa Burevestnik có thể được khởi động trong thời gian ngắn.

Đặc biệt, lò phản ứng này có kích thước nhỏ gấp 1.000 lần so với lò phản ứng của tàu ngầm hạt nhân song lại có công suất tương đương.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh các công nghệ hạt nhân được sử dụng trong tên lửa Burevestnik sẽ được áp dụng trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả việc cung cấp năng lượng ở Bắc Cực hoặc thậm chí là cả trong chương trình thám hiểm Mặt Trăng.

Bên cạnh đó, các thiết bị điện tử được sử dụng trong tên lửa Burevestnik hiện đã được ứng dụng trong các chương trình không gian của Nga./.

