Thế giới

Châu Âu

Tên lửa hành trình Burevestnik của Nga có những ưu thế gì?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết lò phản ứng hạt nhân được tích hợp trong tên lửa hành trình Burevestnik có thể được khởi động trong thời gian ngắn.

Ảnh tư liệu về vụ phóng thử tên lửa Burevestnik của Nga. (Nguồn: Mil.ru/Wikipedia Commons)
Ảnh tư liệu về vụ phóng thử tên lửa Burevestnik của Nga. (Nguồn: Mil.ru/Wikipedia Commons)

RIA Novosti đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 29/10 khẳng định tên lửa hành trình Burevestnik sử dụng năng lượng hạt nhân của nước này có “những ưu thế không thể phủ nhận."

Tổng thống Putin cho biết lò phản ứng hạt nhân được tích hợp trong tên lửa Burevestnik có thể được khởi động trong thời gian ngắn.

Đặc biệt, lò phản ứng này có kích thước nhỏ gấp 1.000 lần so với lò phản ứng của tàu ngầm hạt nhân song lại có công suất tương đương.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh các công nghệ hạt nhân được sử dụng trong tên lửa Burevestnik sẽ được áp dụng trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả việc cung cấp năng lượng ở Bắc Cực hoặc thậm chí là cả trong chương trình thám hiểm Mặt Trăng.

Bên cạnh đó, các thiết bị điện tử được sử dụng trong tên lửa Burevestnik hiện đã được ứng dụng trong các chương trình không gian của Nga./.

(Vietnam+)
#Tổng thống Nga Vladimir Putin #tên lửa hành trình Burevestnik Nga
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu tại Hội nghị Quốc tế về An ninh Á-Âu ở Minsk, Belarus ngày 28/10/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga nêu quan điểm về tầm nhìn cấu trúc an ninh Á-Âu

Nga đề xuất phát triển quan hệ đối tác Á-Âu lớn hơn, hợp tác bình đẳng cùng có lợi trên toàn lục địa, thông qua việc mở rộng quan hệ thương mại, kinh tế và hài hòa hóa các tiến trình hội nhập.