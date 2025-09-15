Bỉ: Gian hàng Việt Nam để lại dấu ấn đậm nét tại Lễ hội ManiFiesta 2025

Những cơn mưa vùng Biển Bắc ào xuống không ngớt, nhưng chẳng thể dập tắt được sức nóng của ManiFiesta 2025, lễ hội thường niên của tình đoàn kết, của âm nhạc, văn hóa và những khát vọng chung.

Trong 2 ngày 13 và 14/9, bất chấp những cơn mưa bất chợt của vùng Biển Bắc, thành phố Ostende (Bỉ) vẫn bừng lên sức sống với Lễ hội ManiFiesta 2025 do Đảng Lao động Bỉ (PTB) tổ chức. Sự kiện được mệnh danh là “Lễ hội của đoàn kết."

Hàng chục nghìn người từ mọi nơi trên khắp đất nước Bỉ và các quốc gia lân cận đã đổ về, hòa mình vào bầu không khí tưng bừng, đầy sắc màu. Giữa không gian sôi động ấy, Việt Nam đã để lại dấu ấn đậm nét với gian hàng độc đáo, chan chứa hồn cốt dân tộc.

Dù mưa tầm tã, song gian hàng Việt Nam vẫn tấp nập du khách. Nhiều người khoác áo mưa, che ô bước qua những con đường ướt sũng nhưng vẫn kiên trì dừng chân tại đây.

Những chiếc áo in cờ đỏ sao vàng, những tấm huy hiệu in chân dung Bác Hồ hay bức ảnh Người đang tươi cười giản dị, đều gợi lên sự tò mò và xúc động, khiến nhiều du khách thích thú đón nhận. Có người nâng niu tấm huy hiệu, có người dừng lại thật lâu ngắm bức chân dung, để rồi mang theo một kỷ niệm nhỏ nhưng đầy ý nghĩa.

Trong không gian ấm áp của gian hàng, du khách thong thả nhấp ngụm trà nóng, thưởng thức hương càphê Việt Nam đậm đà rồi cùng nhau chuyện trò rôm rả. Trên tay họ là những ấn phẩm báo chí, tạp chí do Thông tấn xã Việt Nam phát hành như Le Courrier du Vietnam, Báo ảnh Việt Nam. Tất cả hòa quyện, tạo nên một điểm dừng chân gần gũi và thân tình, nơi nét mộc mạc nhưng giàu bản sắc quê hương Việt Nam lan tỏa giữa thành phố biển Ostende xa xôi.

Điểm nhấn thú vị tại gian hàng chính là triển lãm số hóa về Chủ tịch Hồ Chí Minh do Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ phối hợp với Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch thực hiện. Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, khách tham quan có thể quét mã QR để bước vào hành trình tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp của Người.

Ngoài ra, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là một trong 6 vị lãnh tụ tiêu biểu của phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc, được giới thiệu trang trọng tại khu vực chính của lễ hội.

Trong dòng người tấp nập, bà Kubra Sertkaya chia sẻ với phóng viên TTXVN: “Năm ngoái, tôi đọc một cuốn sách về Hồ Chí Minh và thật sự ấn tượng. Lần đầu tiên tôi hiểu về những chiến sĩ cách mạng Việt Nam và sự hy sinh to lớn của họ. Hôm nay, tôi rất hạnh phúc được tận mắt thấy gian hàng Việt Nam và cảm nhận gần hơn về đất nước này."

Một du khách người Pháp, ông Karel Peeters, xúc động kể: “Ngay từ nhỏ, tôi đã có tình cảm đặc biệt với Việt Nam. Tôi thấy Hồ Chí Minh có tư tưởng rất tiến bộ, một lý tưởng xã hội chủ nghĩa nhân văn và triệt để. Điều đó khiến tôi luôn quan tâm và trân trọng đất nước các bạn."

Sự hiện diện của Việt Nam cũng gây ấn tượng mạnh với bạn bè chính giới châu Âu. Nghị sĩ châu Âu Marc Botenga chia sẻ: “Thật tuyệt vời khi Việt Nam góp mặt tại ManiFiesta, kể lại lịch sử đấu tranh vì độc lập, thống nhất. Trong một năm kỷ niệm ý nghĩa thế này, sự có mặt của Việt Nam là niềm vinh dự lớn đối với chúng tôi."

Ông Bozzo Freddy, một cư dân Brussels với dáng điềm đạm và ánh mắt sáng, cho biết ông sống ở thủ đô Brussels nhưng năm nào cũng tham dự ManiFiesta. Lễ hội luôn mang đến cho ông nhiều trải nghiệm đặc biệt. Ông nhận thấy dù thời tiết không thuận lợi, mưa lớn cũng không thể ngăn bước những người yêu mến lễ hội. Họ đến không chỉ vì tò mò, mà còn để gặp gỡ những người cùng lý tưởng, để cảm nhận rằng mình không đơn độc trong cuộc đấu tranh vì lẽ phải.

Theo ông Freddy, ManiFiesta là nơi diễn ra những cuộc gặp gỡ thú vị giữa những con người từ khắp nơi trên thế giới. Ngay cả khi không thể đi xa, khách tham quan vẫn có thể qua các gian hàng mà biết thêm nhiều điều đang diễn ra ở những quốc gia khác.

Ông cho rằng truyền thông không phải lúc nào cũng làm tốt vai trò kết nối giữa người dân, chính trị gia và các tổ chức xã hội. ManiFiesta vì thế trở nên quý giá, mang lại sự gắn kết trực tiếp, sống động và chân thật.

Ông Freddy nhấn mạnh với những người như ông, đến lễ hội là để tìm thấy một cảm xúc, một sự đồng điệu. Chỉ khi “chung vai sát cánh," con người mới có thể chống lại những bất công và lạm dụng trên khắp thế giới. Từ khóa của ManiFiesta, theo ông, chính là “đoàn kết."

Không chỉ dừng lại ở những gian trưng bày, ManiFiesta 2025 còn bùng nổ với chuỗi hòa nhạc của các nghệ sỹ quốc tế như Barbara Pravi, Youssoupha, Youssef Swatt’s hay 47Soul. Những giai điệu vang lên trên nền trời nhiều mây xám như sưởi ấm cả thành phố biển.

Bên cạnh đó là các buổi tọa đàm quốc tế, với những cái tên quen thuộc như Jeremy Corbyn, Christiane Benner hay Kristen R. Ghodsee cùng thảo luận về lao động, môi trường, công bằng xã hội và hòa bình thế giới.

Lễ hội còn mở ra nhiều không gian thân thiện như hội chợ sách, chiếu phim, thể thao, góc sinh hoạt dành riêng cho thanh thiếu niên và gia đình. Tất cả đan xen, tạo nên một “bức tranh lớn," nơi niềm vui gặp gỡ và tinh thần đoàn kết trở thành sợi dây gắn kết cộng đồng.

Tại ManiFiesta 2025, Việt Nam không chỉ quảng bá hình ảnh đất nước, mà còn khẳng định sự hiện diện tích cực của mình trong những không gian văn hóa-xã hội giàu tính nhân văn. Gian hàng Việt Nam đã để lại dấu ấn đẹp trong lòng bạn bè quốc tế, góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân Bỉ và bạn bè khắp năm châu./.

