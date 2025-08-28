Gian hàng Việt Nam nổi bật với sản phẩm thời trang sợi chuối tại AABF 2025

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, trong khuôn khổ triển khai Đề án Ngoại giao Kinh tế năm 2025, Đại sứ quán Việt Nam tại Australia đã tham dự Diễn đàn Kinh doanh Australia-ASEAN (AABF) lần thứ 6 và tổ chức gian hàng Việt Nam tại Hội chợ thương mại của diễn đàn, diễn ra ngày 26-27/8 tại Trung tâm Hội nghị Adelaide, bang South Australia.

Hoạt động nhằm thúc đẩy giao thương và tăng cường sự hiện diện của các thương hiệu, sản phẩm của Việt Nam tại Australia, đặc biệt là ngành hàng thời trang, qua đó đẩy mạnh cơ hội xuất khẩu hàng hóa, đưa thương hiệu Việt Nam đến với người tiêu dùng sở tại.

Sự kiện thu hút hơn 750 lãnh đạo doanh nghiệp, nhà hoạch định chính sách, chuyên gia đến từ các nước ASEAN và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP). Phát biểu tại diễn đàn có Toàn quyền Australia Sam Mostyn, Thủ hiến bang South Australia Peter Malinauskas và Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn.

Với chủ đề “Thúc đẩy Chương trình Nghị sự Bền vững của ASEAN,” diễn đàn tập trung vào các lĩnh vực: năng lượng tái tạo và kinh tế xanh; nông nghiệp và an ninh lương thực; chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI); phát triển kỹ năng và vốn con người; trao quyền cho doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa; thương mại và đầu tư.

Là một hoạt động quan trọng trong khuôn khổ diễn đàn, triển lãm là nơi các nước ASEAN và nhiều doanh nghiệp hai bên giới thiệu thương hiệu và sản phẩm đặc trưng của mình với các đối tác và đại biểu tham dự diễn đàn, góp phần thiết thực vào việc kết nối và tăng cường hiểu biết giữa Australia và các nước ASEAN.

Tại triển lãm, gian hàng Việt Nam giới thiệu nhiều sản phẩm có thế mạnh như dệt may, nông-thủy sản, hàng thủ công mỹ nghệ.

Đáng chú ý, một số sản phẩm thời trang làm từ sợi chuối - hướng đi sáng tạo, thân thiện môi trường - đã nhận được sự quan tâm của khách tham quan, góp phần quảng bá hình ảnh thương hiệu Việt Nam gắn với xu hướng phát triển bền vững.

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Australia và các đại biểu doanh nghiệp Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng ông Francis Wong (thứ ba, từ trái sang), Chủ tịch Diễn đàn AABF. (Ảnh: TTXVN phát)

Việc giới thiệu các sản phẩm sáng tạo, thân thiện môi trường như thời trang làm từ sợi chuối không chỉ giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường tiềm năng, mà còn góp phần khẳng định hình ảnh quốc gia năng động, sáng tạo, gắn phát triển kinh tế với mục tiêu bền vững.

Đây cũng là minh chứng cho nỗ lực triển khai ngoại giao kinh tế của Việt Nam, đưa thương hiệu “Made in Vietnam” vươn xa hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo Cục Hải quan Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam-Australia đạt 6,72 tỷ USD. Hai nước đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD và gấp đôi đầu tư hai chiều trong thời gian tới./.

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển nông nghiệp và môi trường Diễn đàn xúc tiến thương mại sẽ góp phần cụ thể hóa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Australia, đặc biệt trong nông nghiệp, một lĩnh vực then chốt.