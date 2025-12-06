'Vietnam Happy Fest 2025': Lan tỏa cảm hứng sống hạnh phúc đến mọi người dân

Ngày 6/12, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch khai mạc “Ngày hội Việt Nam hạnh phúc - Vietnam Happy Fest 2025” với điểm nhấn là lễ cưới tập thể của 80 cặp đôi.

Giữa không gian Hồ Hoàn Kiếm thơ mộng, 80 cặp đôi đã cùng trao lời nguyện ước, lan tỏa tình yêu của mình tới hàng nghìn người chứng kiến. Trong số đó, có những cặp đôi sắp cưới, mới cưới; cũng có không ít cặp đôi đã nên vợ nên chồng được 15 năm, 20 năm, 50 năm nhưng vẫn giữ được ngọn lửa yêu thương, lan tỏa hạnh phúc cho con cháu.

Ban Tổ chức cho biết 80 cặp đôi tham gia sự kiện này có ý nghĩa tượng trưng cho kỷ niệm 80 năm giành “Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” của dân tộc Việt Nam.

Trong lễ cưới, những câu chuyện tình yêu, gắn kết, sẻ chia của các cặp đôi đã lan tỏa giá trị hạnh phúc cho những người tới dự.

Rạng rỡ những bộ áo cưới cà vạt chỉnh tề cho 80 cặp đôi hạnh phúc - 80 hành trình riêng và 80 năm độc lập-tự do-hạnh phúc của đất nước. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình khẳng định, “Ngày hội Việt Nam hạnh phúc” là sự kiện đặc biệt, để mỗi người dân, du khách khi đến với Thủ đô dịp này đều có thể cảm nhận niềm hạnh phúc của đất nước Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Lê Hải Bình, năm 2025 đánh dấu cột mốc đáng tự hào khi Việt Nam vươn lên đứng thứ 46 trong Báo cáo Chỉ số hạnh phúc toàn cầu, tăng 8 bậc so với năm trước.

Đây không chỉ là những con số thống kê, mà còn là sự ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong kiến tạo một môi trường an lành, nhân văn và hơn hết là phản ánh tinh thần lạc quan, nhân ái của người dân Việt Nam. Đây cũng là minh chứng phản ánh khát vọng, sự chung sức, đồng lòng của hàng triệu người dân Việt Nam trong việc tiến tới một tương lai phồn vinh, thịnh vượng và tràn đầy yêu thương.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình phát biểu khai mạc. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ông Lê Hải Bình cũng cho biết “Ngày hội Việt Nam hạnh phúc” ra đời như một hành trình trải nghiệm đa dạng, phong phú. Không gian của sự kiện năm nay được tổ chức trải dài xung quanh phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm với 13 “nhịp cảm xúc.”

“Vietnam Happy Fest 2025” không chỉ là ngày hội của hôm nay, mà còn là tiền đề để Việt Nam xây dựng "Ngày hội Việt Nam hạnh phúc" thường niên. Một ngày đặc biệt để gợi nhớ rằng hạnh phúc của người Việt Nam được xây nên từ hòa bình, từ yêu thương của mỗi con người, từ ý chí vượt khó, tinh thần đoàn kết, những điều giản dị làm nên bản sắc văn hoá Việt Nam.

Đây cũng là lời khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến của vẻ đẹp, đất nước, con người mà còn là điểm đến của sự nhân văn, hòa bình, niềm tin vào một tương lai tốt đẹp.

“Ngày hội Việt Nam hạnh phúc” diễn ra trong ba ngày (5-7/12) tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm và Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Tổng quan của sự kiện là “Con đường hạnh phúc” với hành trình gồm 13 hoạt động trải dài từ phố Lê Thái Tổ đến phố Hàng Khay, qua phố Đinh Tiên Hoàng với 13 điểm trải nghiệm: Triển lãm “Việt Nam hạnh phúc”; không gian tương tác số hóa; photobooth và các khu trưng bày nghệ thuật; Cây hạnh phúc; Lăng kính hạnh phúc; Bản đồ hạnh phúc…

Không gian check-in hạnh phúc tại sự kiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Triển lãm “Việt Nam hạnh phúc” giới thiệu các tác phẩm tham dự Giải thưởng ảnh và video “Việt Nam hạnh phúc” lần thứ Ba được tổ chức trên nền tảng quảng bá hình ảnh Việt Nam - Vietnam.vn đã tiếp tục gặt hái được nhiều thành công.

Năm 2025, cuộc thi thu hút hơn 4.600 tác giả với hơn 17.000 tác phẩm ảnh, video clip; tăng gấp 1,7 lần so với năm ngoái. Mỗi tác phẩm là một câu chuyện xúc động, lát cắt chân thực về Việt Nam; cuộc sống yên bình, tươi đẹp, thay đổi tích cực từng ngày của người dân Việt Nam.

Thứ trưởng Lê Hải Bình khẳng định mỗi tác phẩm tham dự giải thưởng là một lăng kính hạnh phúc, tạo thành những mảnh ghép và từ đó “vẽ” nên một đất nước Việt Nam yên bình, xinh đẹp, phát triển./.

Các hoạt động chính của "Ngày hội Việt Nam hạnh phúc – Vietnam Happy Fest" - Tối 6/12: Lễ trao “Giải thưởng truyền thông về Quyền con người Việt Nam hạnh phúc.” - Chiều 7/12: Sự kiện "Bách hoa bộ hành" tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, nơi người dân và du khách được chiêm ngưỡng đoàn rước Việt phục rực rỡ sắc lễ, các nghi thức gợi nhắc hỷ lễ truyền thống và hình ảnh trang trọng, gần gũi của ngày vui xưa. - Tối 7/12: Gala âm nhạc "Việt Nam hạnh phúc – Vietnam Happy Fest" với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ trẻ được yêu thích như Bùi Công Nam, Lâm Bảo Ngọc… Sự kiện mở cửa miễn phí cho người dân và du khách.