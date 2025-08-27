Triển lãm thành tựu đất nước: Khắc họa 'Việt Nam hạnh phúc' bằng hình ảnh, video

Trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, triển lãm “Việt Nam hạnh phúc” là điểm nhấn văn hóa, lan tỏa thông điệp về những giá trị hạnh phúc giản dị, gần gũi trong đời sống thường nhật của người Việt Nam.

Triển lãm gồm 150 tác phẩm ảnh và 30 tác phẩm video theo 3 chủ đề: Vùng đất hạnh phúc, Con người hạnh phúc, Khoảnh khắc hạnh phúc.

Điều đặc biệt những bức ảnh và video này được lựa chọn từ 20.000 tác phẩm của các nhiếp ảnh gia chuyên và không chuyên, người dân Việt Nam ở trong và ngoài nước, khách nước ngoài du lịch và đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam gửi tham dự Giải thưởng “Việt Nam hạnh phúc” tổ chức trên nền tảng số quảng bá hình ảnh Việt Nam: Vietnam.vn. Kể từ khi phát động vào tháng 6/2023 đến nay, cuộc thi đã nhận được 20.000 tác phẩm.

Theo thông tin từ đơn vị tổ chức - Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), mỗi bức ảnh và video không chỉ là một tác phẩm mà còn là lời kể sống động về những giá trị tinh thần của con người Việt Nam.

Ban Tổ chức mong muốn lan tỏa thông điệp về một "Việt Nam hạnh phúc" - nơi hạnh phúc đến từ thành tựu lớn lao, được thể hiện qua những khoảnh khắc đời thường. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Một điểm hấp dẫn của triển lãm là việc ứng dụng công nghệ hiện đại thông qua 3D mapping và thực tế tăng cường (AR), khách tham quan có thể khám phá toàn bộ triển lãm 80 năm thành tựu kinh tế-xã hội được số hóa, bản đồ số đa tầng dữ liệu 34 tỉnh, thành phố, tương tác trực tiếp với hình ảnh, âm thanh và không gian số sống động. Toàn bộ dữ liệu này được đưa lên không gian số thông qua nền tảng vietnam.vn.

Trong Khu triển lãm sẽ có gian giới thiệu hệ thống thông tin cơ sở trên cả nước. Hiện nay, mạng lưới truyền thông cơ sở đã vươn tới từng ngõ nhỏ, từng mái nhà qua chiếc loa phường quen thuộc. Cả nước hiện có hơn 3.000 đài truyền thanh cấp xã và hơn 49.500 cụm thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin-viễn thông đang hoạt động thường xuyên.

Đặc biệt, với hơn 70 triệu người dùng Zalo, các cơ quan, đơn vị đã nhanh nhạy “bắt sóng” xu thế mới bằng cách lập 3.321 trang Zalo OA, biến chiếc điện thoại thông minh thành “loa phường trên tay.” Cùng với đó, hơn 137.000 tuyên truyền viên cơ sở vẫn ngày đêm nhiệt tình, góp phần làm cho thông tin chính thống đến với người dân, gần gũi như những câu chuyện hàng xóm.

Song song với công nghệ hiện đại và sản phẩm gắn liền đời sống, triển lãm còn tôn vinh nghệ thuật truyền thống thông qua các tác phẩm sơn mài của các nghệ nhân dân gian. Không gian này có sự phối hợp của các nghệ sỹ nhóm Latoa Indochine. Đặc biệt, có những tác phẩm mang đậm dấu ấn lịch sử như bức vẽ lại “Chiếu dời đô” do nhà Vua Lý Thái Tổ ban hành khi dời đô từ Hoa Lư (Ninh Bình) về Thăng Long (Hà Nội).

Khách tham quan không chỉ được ngắm nhìn những bức tranh sơn mài mà còn có thể tự tay trải nghiệm làm tranh dân gian cùng các họa sỹ. Ban Tổ chức chuẩn bị 1.000 quà tặng là những bức tranh do khách tham quan tự làm, là thành quả chính mình tạo ra.

Không gian sơn mài của các nghệ sỹ Latoa Indochine. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Thông qua không gian triển lãm, Ban Tổ chức mong muốn lan tỏa thông điệp về một "Việt Nam hạnh phúc" - nơi hạnh phúc đến từ thành tựu lớn lao, được thể hiện qua những khoảnh khắc đời thường.

Triển lãm cũng là lời khẳng định: Sau 80 năm độc lập, Việt Nam không chỉ vươn lên mạnh mẽ về kinh tế-xã hội, mà còn đặt hạnh phúc của người dân làm trung tâm của phát triển. Đây chính là giá trị cốt lõi tạo nên sức mạnh nội sinh và niềm tin vào tương lai.

Ban Tổ chức chuẩn bị 29.220 phần quà tặng có gắn QR code để người khách tham quan trải nghiệm nền tảng quảng bá Việt Nam, công nghệ VR gắn với địa danh quen thuộc./.

Lan tỏa hình ảnh Việt Nam hạnh phúc thông qua cuộc thi ảnh và video Cuộc thi ảnh, video “Happy Vietnam” đã được tổ chức từ 2 năm trước, tuy nhiên, đây là lần đầu tiên “Happy Vietnam” được phê duyệt là giải thưởng thường niên truyền thông về quyền con người.

Không gian check-in, quà tặng khách tham quan. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Khu triển lãm “Việt Nam Hạnh phúc” diễn ra tại tầng 2, Nhà A1, Trung tâm Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), từ ngày 28/8 đến ngày 5/9. Tóm tắt 14 điểm trải nghiệm: 1. Nhận “Hộ chiếu hạnh phúc” tại Quầy lễ tân 2. Chiêm ngưỡng ảnh “Vùng đất hạnh phúc” 3. Trải nghiệm Hệ thống truyền thông cơ sở 4. Check-in tại Backdrop - không gian lưu giữ hình ảnh 5. Ngắm ảnh “Con người hạnh phúc” 6. Trải nghiệm Nền tảng quảng bá Việt Nam 7. Trải nghiệm triển lãm ảo, bản đồ số 34 tỉnh/thành 8. Chụp ảnh tại Photobooth 9. Trải nghiệm tự tay làm tranh dân gian cùng Latoa 10. Trải nghiệm quà tặng Hồng Hà 11. Ngắm bộ ảnh “Khoảnh khắc hạnh phúc” 12. Ghi lưu niệm tại “Cây Hạnh phúc” 13. Tham gia gửi ảnh dự thi “Happy Vietnam” 14. Nhận quà tặng.