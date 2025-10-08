Bộ Công Thương: Điều chỉnh giá điện phải có lộ trình, không tạo ra cú sốc

Tại buổi họp báo thường kỳ do Bộ Công Thương tổ chức ngày 8/10, trước câu hỏi của phóng viên về việc liệu có điều chỉnh về cơ chế giá điện trong thời gian tới sau đề xuất tính lại giá điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), ông Bùi Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Điện lực cho biết Bộ Công Thương đã có các văn bản chỉ đạo EVN thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, đảm bảo tiết kiệm chi phí và hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

"Bộ Công Thương cũng chỉ đạo EVN cần có lộ trình điều chỉnh giá từng bước phù hợp, không tạo ra cú sốc, giật cục," ông Hùng nói.

Theo ông Hùng, trường hợp điều chỉnh tăng giá bán lẻ điện bình quân, Bộ Công Thương yêu cầu EVN cần phối hợp chặt chẽ với các Bộ, cơ quan liên quan thực hiện tốt, kịp thời, hiệu quả công tác thông tin, truyền thông, nhất là về sự cần thiết, chủ trương, chính sách và công tác điều hành giá của Chính phủ, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của doanh nghiệp, người dân và kiểm soát kỳ vọng lạm phát.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Nghị định số 72/2025/NĐ-CP ngày 28/3/2025 của Chính phủ quy định về cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân, Bộ Công Thương thực hiện việc kiểm tra, rà soát phương án giá bán lẻ điện hằng năm, trong năm của EVN, đảm bảo giá điện cần điều chỉnh phản ánh chi phí sản xuất kinh doanh điện và phù hợp với thẩm quyền trên cơ sở đánh giá tác động tới kinh tế vĩ mô, sản xuất của doanh nghiệp và đời sống của người dân./.

Minh bạch chi phí và lộ trình điều chỉnh giá điện Trong giai đoạn 2022-2023, giá nguyên liệu đầu vào như than, khí tăng mạnh, thậm chí than tăng gần 4 lần, khí gần gấp đôi, nhưng giá bán điện chưa được điều chỉnh tương ứng.